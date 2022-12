À l’ère de l’ultra-connectivité, les consommateurs souhaitent pouvoir échanger avec leurs marques préférées dès qu’ils en ont besoin.

En parallèle, ils cherchent à avoir une expérience personnalisée sur tous les points de contact. Pour les entreprises, il s’agit d’un double défi auquel permet de répondre le marketing conversationnel. Cette stratégie consiste à mettre l’accent sur les interactions entre les marques et leurs clients.

Le but ? Créer des relations solides et personnelles avec ces derniers. Cela est non seulement un vecteur de conversion, mais aussi de fidélisation.

Pour vous aider à atteindre ces objectifs, Sendinblue, le spécialiste français du marketing digital, a créé Conversations. Cette fonctionnalité dispose de nombreuses options pour vous à créer des expériences mémorables et à répondre facilement à vos clients.

Gérer toutes vos communications clients facilement

Avec l’outil Conversations, Sendinblue souhaite aider les entreprises à améliorer leur communication avec leurs clients. Depuis une même interface, elles peuvent gérer tous leurs canaux de messagerie : Facebook, Instagram et même le live chat. Pour rappel, il s’agit d’un outil permettant de communiquer en temps réel avec les visiteurs de votre site web. Il peut être configuré en quelques instants depuis Sendinblue Conversations. Aucune connaissance technique n’est nécessaire !

C’est une excellente alternative au téléphone et aux e-mails qui vous permet de répondre aux questions des visiteurs au moment où ils sont le plus intéressés par votre offre. Autant dire que cela bénéficie grandement à votre taux de conversion. Il s’agit aussi d’un outil puissant pour générer des leads. Grâce à la fonctionnalité de synchronisation de contacts de Sendinblue, vous pouvez ajouter les contacts du Live Chat à votre CRM en quelques clics.

Avec Sendinblue Conversations, vous n’avez donc plus besoin de naviguer entre toutes vos plateformes de communication. En quelques instants, vous gérez l’ensemble de vos conversations avec vos clients, et ce, peu importe où ces derniers préfèrent dialoguer. Vous pouvez leur répondre au bureau comme en déplacement grâce à l’application mobile Sendinblue Conversations. Elle est disponible sur iOS comme sur Android. De cette façon, vous vous assurez de leur offrir une bonne expérience en toutes circonstances.

Un chatbot automatisé pour booster votre productivité

Pour être encore plus réactif dans vos échanges, il est préférable d’installer un chatbot. Parfois appelé robot conversationnel, il apporte des réponses aux questions fréquemment posées sur votre site. Tout est entièrement automatisé. Son installation est un véritable jeu d’enfant. Cela se fait via un widget de chat, proposé par Sendinblue.

En mettant en place une FAQ automatisée sur votre site, les visiteurs reçoivent rapidement les réponses dont ils ont besoin. De votre côté, vous pouvez vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Cette technologie peut aussi être utilisée pour en savoir davantage sur les besoins des prospects avant de les mettre en contact avec un chargé de relation client.

Autant dire que le chatbot permet à vos équipes comme aux visiteurs de gagner énormément de temps. Il s’avère très utile pour optimiser l’expérience client et booster votre stratégie de lead nurturing.

Vous l’aurez compris, le marketing conversationnel n’est plus une stratégie à négliger en 2023. Sendinblue Conversations s’avère être un outil indispensable pour la mettre en place. Il dispose de fonctionnalités avancées qui vous permettront d’offrir une expérience personnalisée à vos clients lors de vos échanges, et ainsi de booster vos ventes.