En 2022, de nombreux changements et des annonces plus ou moins important(e)s lié(e)s au référencement naturel sur Google ont eu lieu. Entre l’annonce du filtre de l’algorithme Helpful Content Update et celle de John Mueller sur le fait que le netlinking aurait moins d’impact parmi les critères SEO du moteur de recherche américain, ont obligé les spécialistes SEO à repenser leurs stratégies en mettant beaucoup plus l’accent sur le contenu de qualité que sur le netlinking (alors que les domaines référents et les liens externes font partie des piliers principaux d’optimisation de popularité pour un site web) par exemple.

Les évolutions SEO les plus marquantes en 2022

Vers la fin de l’année 2022, les discussions des SEO se sont beaucoup focalisées sur l’intelligence artificielle, notamment, sur le GPT3 (Generative Pre-training Transformer 3) d’Open AI.

Pour rappel, le GPT3 est un modèle de deep learning fait d’algorithmes capables de reconnaître des modèles de données et qui peuvent également apprendre par le biais d’exemples.

Il faut noter que le GPT3 devient de plus en plus qualifié et il utilise ses algorithmes pour générer du contenu textuel dans différentes langues (anglais, français, espagnol, etc.). Certains experts SEO croient en l’avenir de l’intelligence artificielle pour faciliter leur travail au quotidien, d’autres non, estimant que les robots ne pourront pas remplacer les cerveaux humains dotés d’émotions et de connexions sémantiques.

Différents tests et débats entre experts ont vu le jour sur la qualité des résultats produits par les IA de génération textuelle et de visuels qui se développent de plus en plus et de plus en plus vite. La menace de l’IA existe bel et bien pour certains métiers dans le digital et le référencement de sites. Il y aura certainement de plus en plus d’éléments qui pourront être automatisés assez facilement.

De notre point de vue, nous estimons que, nous les SEO, nous n’aurons pas le choix que de s’adapter aux évolutions des IA comme nous l’avons toujours fait (que ce soit pour le lancement des signaux web avec les Core Web Vitals, l’optimisation de l’UX, des critères mobiles, des temps de chargement, ainsi de suite).

Courant 2022, les sujets liés au référencement vidéo et audio ont également été assez importants avec les Shorts sur YouTube, les vidéos TikTok ainsi que les Podcasts. En revanche, le Search à travers le métavers tend vers une sorte de flop en Europe, en France selon notre opinion (alors qu’en Asie, notamment en Chine, c’est tout le contraire. Baidu a lancé son métavers avec XiRang et cela a plutôt l’air de fonctionner). En Europe, nous constatons moins de discussions autour de ce sujet.

Quelles sont les tendances SEO pour 2023 ?

Parmi les évolutions SEO qui vont certainement être très en vogue dès début 2023, ce seront tous les sujets liés à l’intelligence artificielle comme nous l’avons mentionné dans la partie précédente de cette tribune. Il faudra surveiller ces évolutions de très près.

Avec les évolutions du GPT3 et d’autres IA pour générer du contenu textuel et visuel (comme DALL.E), nous sommes amenés à se demander comment les SEO pourront intégrer les IA dans leurs travaux au quotidien.

En ce qui nous concerne, nous considérons les intelligences artificielles comme une sorte d’assistance pour nous aider à produire plus vite et plus efficacement.

Les IA restent des robots et ils n’ont pas la possibilité de nuancer et de mettre des émotions dans les contenus produits. C’est à nous, spécialistes du référencement web, de jauger les degrés d’usage des intelligences artificielles et de mesurer à quel point nous souhaitons intégrer de l’IA dans nos travaux produits.

En outre, nous pensons qu’en 2023, le référencement des podcasts, des vidéos pourrait aussi se développer fortement comme ce sont des formats de plus en plus prisés en termes de portabilité (notamment sur mobile) par rapport à des articles écrits ou des publications textuelles.