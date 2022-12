Après deux ans de pandémie, les préférences des consommateurs ont fortement évolué. Aujourd’hui, bon nombre d’entre eux se tournent presque instinctivement vers leur écran pour réaliser leurs achats. Ultra-connectés, ils ont plusieurs exigences. Parmi celles-ci, un parcours d’achat sans interruption, particulièrement au moment du paiement. Comment faire ? Quelle solution choisir pour répondre à ces problématiques ? C’est sur ce sujet que reviennent Sophie Pilverdier, VP Product Design, et Thomas Claustres, Product Manager chez PrestaShop. La plateforme e-commerce permet de créer des boutiques en ligne simplement et propose des solutions pour faire du paiement un véritable vecteur de croissance.

 

Le rôle clé du paiement dans le parcours client

En ligne, les consommateurs sont à la recherche d’une expérience d’achat rapide et flexible. Il s’agit d’une nécessité pour séduire et fidéliser de nouveaux clients. Cela s’avère toutefois compliqué lorsque le processus de paiement n’est pas optimisé. « Il y a un risque d'abandon extrêmement fort à ce moment-là. C'est souvent lié à des formulaires de souscription qui sont un peu longs et beaucoup d'informations à saisir qui sont un peu complexes pour les utilisateurs », explique Sophie Pilverdier, VP Product Design chez PrestaShop.

Dans la même catégorie Lina Khan, présidente de l’antitrust américain, tire un premier bilan de son mandat

Le paiement, qui est la dernière étape du parcours d’achat, doit être simple, rapide et sans interruption. Les nombreuses redirections sont à proscrire, car le client, lassé de toutes ces procédures, abandonnera son panier. « On peut améliorer l’expérience et réduire ce taux d'abandon simplement en proposant un pop-in », rassure Sophie Pilverdier. L'absence de redirection externe permet alors d’augmenter le taux de conversion. « Des fonctionnalités comme l'enregistrement des comptes et des informations bancaires sont aussi proposées. Elles permettent d'accélérer le parcours de paiement pour qu'il devienne quasi invisible pour le client », explique Thomas Claustres, Product Manager.

Comme le rappelle l’expert de PrestaShop, le manque d’option de paiement est également un facteur rebutant pour les consommateurs. « Nous savons que plus d’un acheteur sur deux quitte un site parce qu'il ne trouve pas son moyen de paiement optimal ou son favori », dévoile-t-il.

Toutefois, il ne suffit pas de proposer toutes les options de paiement possibles pour s’assurer de séduire tous les acheteurs. Elles doivent être sélectionnées avec justesse, en fonction des usages locaux. « Selon les pays, il y a différents modes de paiement qui sont attendus par les consommateurs. Par exemple, Cash on Delivery est attendu en Italie, alors qu'en France, il n’agit pas d’un mode de paiement privilégié », explique Sophie Pilverdier.

Si le paiement doit impérativement être adapté et simplifié, il doit rester sécurisé. Il s’agit d’une des principales préoccupations des internautes au moment de valider leur panier.

Les consommateurs ont donc de nombreuses attentes quant au paiement en ligne. Pour les entreprises, le grand défi reste de s’y adapter tout en améliorant leurs ventes. Une question demeure : comment s’y prendre ?

Une solution pour fluidifier les paiements et booster ses ventes

C’est justement pour aider les e-commerçants à faire face à tous ces challenges que PrestaShop a mis au point une série de solutions fiables et robustes. Elles permettent aux marchands de gérer et de développer leur croissance sur l’ensemble de leur marché.

L’une d’entre elles est une solution de paiement appelée PrestaShop Checkout. Elle a été développée en partenariat avec PayPal. Depuis une interface tout-en-un et sécurisée, les e-commerçants gèrent toutes leurs options de paiement. Cela fait gagner énormément de temps au quotidien. Le client gagne, lui aussi, de précieuses minutes grâce à la fonctionnalité d’Express Checkout qui permet d’acheter un article en un clic.

« En cliquant sur “Payer”, l’acheteur arrive à la fin de son parcours d'achat et son article est commandé. PrestaShop facilite la complétion des différents formulaires pour limiter les erreurs, notamment sur les saisies de carte bancaire où on accompagne le client en lui indiquant si sa carte est bien saisie », développe Thomas Claustres.

Quant aux modes de paiement, ils sont entièrement personnalisables afin d’offrir l’expérience souhaitée à l’acheteur. Le risque de les voir abandonner leur panier est alors considérablement réduit. Ils peuvent être configurés à l’international, car plus de 190 pays et en 20 devises sont pris en charge. Certaines alternatives locales sont même proposées.

Toujours dans l’objectif de satisfaire les attentes des acheteurs, des facilités de paiement peuvent être mises en place par les marchands. En Europe, 64 % des consommateurs souhaitent acheter auprès de marques qui proposent le trois ou quatre fois sans frais. « Cela permet à des clients de réaliser des achats impulsifs. C'est la petite touche qui aide à convertir. Un client qui hésiterait sur un achat va souvent passer la transaction parce qu'on lui offre cette possibilité d'échelonner ses paiements », affirme Thomas Claustres.

Les clients peuvent donc effectuer leurs achats de la manière qui leur convient le mieux et de façon entièrement sécurisée. En effet, le module dispose d’une technologie complète et fiable grâce au 3D Secure 2. Ce dernier permet d’avoir une authentification forte en conformité avec la directive sur les services de paiement 2 (DSP2). En parallèle, les puissants outils de PayPal assurent une sécurité pour le marchand, notamment grâce au système anti-fraude.

PrestaShop Checkout s’intègre aux autres modules de PrestaShop. Une marque dispose alors de tout le nécessaire pour créer une boutique en ligne à son image et à celles de ses clients, hautement performante et sécurisée. « Le côté open source de PrestaShop permet aux marchands d'être vraiment propriétaires de leur e-commerce et pouvoir la personnaliser à l'infini. Propriétaire de la boutique, ça veut dire qu’il possède réellement les murs, dont les données », explique Sophie Pilverdier.

Avec ses nombreux modules disponibles au téléchargement sur Addons Marketplace, PrestaShop parvient à atteindre son objectif : proposer des solutions de paiement complètes et robustes, qui permettent aux marchands de créer un parcours d’achat simplifié. In fine, cela favorise l’accroissement du nombre de ventes et l’augmentation du taux de conversion.