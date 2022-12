2023 approche à grands pas. Les entreprises doivent avoir le regard porté vers l’avenir et songer aux plans d’actions qui seront mis en place dans leurs différents départements : marketing, sales, communication… Pour cette raison, nous avons sélectionné cinq webconférences à découvrir cette semaine, ou à visionner en replay quand vous le voulez. Ils vous permettront de trouver de nouveaux leviers à actionner et de connaître les grandes tendances à suivre. Plus de ressources sont à votre disposition sur notre agenda de webinars.

Un webinar pour bien construire vos briefs événementiels

Qui ? Voilà

Quand ? Le 13/12/2022

À quelle heure ? À 9h

Sujet : Les experts de Voilà s’interrogeront sur les manières de réinventer les briefs événementiels pour en améliorer leur efficacité.

Une webconférence pour connaître les leviers de marketing local à actionner

Qui ? Digitaleo

Quand ? Le 13/12/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Les deux intervenants passeront en revue les actions à mettre en place pour attirer davantage de consommateurs dans vos enseignes.

Un événement pour réussir vos négociations annuelles sur Amazon

Qui ? Deeploy

Quand ? Le 15/12/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Le CEO de Deeploy vous aidera à vous préparer à cette intense période qu’est celle des négociations annuelles sur Amazon.

Un webinar pour découvrir les grandes tendances réseaux sociaux de 2023

Qui ? Agorapulse

Quand ? Le 15/12/2022

À quelle heure ? À 12h

Sujet : Les experts reviendront sur les changements ayant eu lieu sur les réseaux sociaux cette année, ainsi que sur les futures tendances sur lesquelles capitaliser.

Une conférence en replay pour connaître les opportunités publicitaires offertes par Waze

Qui ? The Ramp

Sujet : Dans ce webinar en replay, The Ramp est accompagné de Yann Zidi, Lead Channel Sales EMEA chez Waze pour vous expliquer comment booster votre stratégie de marketing local grâce à l’application.

