Développer un site web pour son entreprise ou pour un client implique d’effectuer constamment des modifications. Pour éviter que celle-ci ne chamboule tout le bon développement du projet, il est préférable de créer un environnement de test, ce que permettent de faire des outils comme InstaWP. Grâce à celui-ci, vous pouvez essayer des plugins et réaliser des variantes de sites WordPress en quelques instants. À noter que le tool est en anglais.

Créer instantanément des sites démo sur WordPress

Après avoir créé un compte, vous pouvez vous lancer dans la conception de votre site de test. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton “Add new”, situé dans l’onglet “Sites”. Après avoir validé les préréglages et avoir réalisé quelques ajustements si nécessaire, il faut nommer son site. Il s’agit simplement d’une manière de le retrouver plus rapidement dans l’outil. Et voilà, le site est créé ! Il expire au bout de deux, sept ou encore trente jours en fonction de la licence choisie. Vous accédez alors à l’interface WordPress, sur laquelle vous pouvez tester tout ce que vous souhaitez : interface, plug-in ou autre.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Toujours dans l’onglet “Sites” se trouve une liste de tous les sites de test que vous avez créé. Vous pouvez accéder à la base de données, aux fichiers, à un éditeur de code… Plusieurs autres options sont mises à disposition, parmi lesquelles la possibilité de migrer vers un hébergeur rapidement : BlueHost, cPanel, Dreamhost et bien d’autres. Une extension de migration est utilisée. Des éléments du site peuvent être aussi clonés si nécessaire.

Autre option intéressante : les templates. Vous pouvez réaliser des modèles d’avance afin d’installer automatiquement un thème ou une extension lorsque vous concevez un site de test.

InstaWP dispose d’un plan gratuit. Celui-ci permet de créer des sites qui expirent après deux jours, de mettre au point jusqu’à cinq sites actifs et de réaliser trois templates. En optant pour l’une des trois offres payantes, démarrant à neuf dollars par mois, les délais d’expiration seront plus longs (entre sept et trente jours) et vous pourrez créer jusqu’à cinquante sites. Il est aussi possible de réserver des sites pour qu’ils n’expirent pas.