Lancés en 2015, les Moments devaient être une nouvelle façon de regarder des tweets. Ce 7 décembre 2022, Twitter a annoncé que l’entreprise mettait fin à cette fonctionnalité. Elle devait, initialement, condenser les meilleurs messages que propose le réseau social. L’option n’aura finalement eu que très peu d’utilisateurs au cours de ses sept ans d’existence.

Cette fonctionnalité permettait aux utilisateurs de créer des collections de tweets afin de faciliter le suivi de l'actualité sur la plateforme. L’option était disponible dans la barre de menu des utilisateurs pour accéder aux tweets sélectionnés.

L’annonce a été faite dans un simple tweet du compte support du réseau social, « Tous les moments ne durent pas. À partir d'aujourd'hui, nous supprimons l'option de création de Moments pour les utilisateurs alors que nous nous concentrons sur l'amélioration d'autres expériences. » Le compte support précise que les Moments créés précédemment auront toujours une place sur le réseau social.

Not all moments last. As of today we’re removing the option to create Moments for most users as we focus on improving other experiences.

Don’t worry, you can still see past Moments and follow Live events on Twitter.

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 7, 2022