L'application de relaxation Calm, spécialisée dans la diffusion de pistes audio propices à la méditation, ou de vidéos apaisantes, accueillera prochainement un petit quelque chose qui devrait faire plaisir aux gamers. Comme le rapporte TechCrunch, l'application va bientôt pouvoir compter sur les environnements sonores des jeux vidéo Halo Infinite et Sea of Thieves, pour dispenser quiétude et sérénité à ses utilisateurs.

Le choix de ces titres (dont les licences sont détenues par Microsoft) n'a rien d'un hasard. Tous deux avaient été salués à leurs lancements pour la grande qualité de leurs bandes-son respectives. Bien qu'assez remuants, les deux jeux font en effet part belle à des environnements ouverts et à la nature. Les morceaux qui accompagnent ces environnements sont donc adaptés à la contemplation... ce qui les rend pertinents pour Calm.

Un coup de comm' utile pour Calm et Microsoft ?

Cela étant, ne soyons pas dupes, l'ajout des « Soundscapes » d'Halo Infinite et de Sea of Thieves sur Calm est avant tout un (petit) coup de comm' à la fois pour Microsoft et la plateforme de relaxation. En creux, les deux entités espèrent que certains utilisateurs de Calm seront curieux d'aller jouer aux jeux... et que les joueurs des deux titres seront suffisamment intrigués par ce partenariat pour aller méditer sur Calm.

En l'occurrence, les chances sont probablement assez faibles dans les deux cas, mais difficile de ne pas saluer l'initiative qui a au moins le mérite de mettre en avant le travail réalisé sur les bandes-son de certains jeux vidéo. On ignore toutefois, à ce stade, si Calm accueillera à l'avenir des environnements sonores issus d'autres grandes licences vidéoludiques. La chose n'est pas impossible, même si ce cross-over entre l'univers Xbox et l'application Calm intervient dans le cadre bien précis d'une opération menée, par Microsoft, sur la thématique de la santé mentale.