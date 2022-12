Google Chrome, le navigateur Internet de Google lancé en 2008, traîne une mauvaise réputation malgré son succès hégémonique. Il est notamment connu pour être extrêmement gourmand au niveau de la batterie et de la mémoire vive des ordinateurs. Afin de répondre à ces problèmes de taille, Google a présenté, le 8 décembre, deux nouveaux paramètres pour économiser de la batterie et rendre l’expérience plus fluide lors de l’utilisation de son navigateur.

Une expérience plus fluide sur Chrome

« Depuis le début, nous avons développé Chrome pour sa vitesse. Mais les performances ne se limitent pas à une expérience de navigation rapide », indique le géant de la technologie dans un billet de blog. Pour combler ses défauts, Google lance « Memory Saver » et « Energy Saver », deux fonctionnalités qui devraient permettre d’économiser jusqu’à 40 % et 10 Go de mémoire, et de prolonger la durée de vie de la batterie des ordinateurs.

Dans la même catégorie Le Japon va collaborer avec la Belgique pour raviver son industrie des semi-conducteurs

En premier lieu, « Memory Saver » permet de libérer la mémoire des onglets non utilisés pour augmenter l’expérience des autres sites web actifs. « C’est particulièrement utile si vous vous servez, en même temps, d’applications lourdes comme des logiciels de montage vidéo ou des jeux », note Google, « tous les onglets inactifs seront rechargés lorsque vous en aurez besoin ».

Dans un second temps, « Energy Saver » se positionne comme un module d’économie d’énergie similaire à ceux offerts par la majorité des appareils électroniques. L’entreprise californienne explique que « lors de l’utilisation de Chrome, si le niveau de batterie de l’ordinateur atteint 20 %, Chrome économisera la batterie en limitant les tâches de fond et les effets visuels sur les sites web contenant des animations et des vidéos ».

Ces deux fonctionnalités seront accessibles avec la prochaine mise à jour du navigateur, Chrome 108, disponible dans les semaines à venir aux utilisateurs de Windows, macOS et ChromeOS.