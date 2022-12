Les formulaires jouent un rôle central dans les stratégies de collecte de données des entreprises. Ils permettent d’obtenir des informations importantes sur les internautes qui visitent leurs sites et de générer des leads.

Pour atteindre ces objectifs, encore faut-il réussir à créer les fameux formulaires. Cela est complexe, surtout lorsqu’on n’a aucune connaissance en code. Fort heureusement, de nombreux outils permettent aujourd’hui d’en concevoir facilement sans maîtriser cette discipline. FormCan est justement l’un d’entre eux.

Concevoir des formulaires web dynamiques

FormCan propose une flopée de fonctionnalités pour créer simplement des formulaires web dynamiques. Une importante quantité de templates très différents les uns des autres est proposée. Ils sont conçus pour répondre le plus précisément possible à plusieurs cas d’usages. Par exemple, une réservation de restaurant, un formulaire de contact, un autre pour collecter les avis des clients… Pour trouver celui idéal, il suffit d’utiliser la barre de recherche mise à disposition ou de naviguer à travers les différentes catégories affichées sur la plateforme.

Bien entendu, tout est personnalisable. Il est possible d’intégrer des réponses à choix multiples, d’exiger d’écrire un commentaire, de mettre une note… Une signature peut être demandée, tout comme le téléchargement d’un document. Pour améliorer l’aspect visuel du formulaire, des images et des vidéos peuvent être ajoutées. Il est important de spécifier que des options de paiement peuvent être mises en place grâce à l’intégration à Stripe.

Grâce à la logique conditionnelle, le formulaire change en fonction de la façon dont l’utilisateur répondra aux questions. À vous de configurer les réponses.

Une fois que tout a été configuré, il convient de partager le formulaire. Pour ce faire, il suffit de copier/coller le lien, ou bien de l’intégrer à votre site web en copiant le bout de code. L’intégration à Zapier s’avère aussi utile pour l’intégrer à d’autres applications. Une API est aussi disponible.

Depuis la plateforme de FormCan, vous pouvez suivre les réponses apportées. Plusieurs collaborateurs peuvent les consulter si nécessaire. L’outil est bien entendu conforme au RGPD.

Pour découvrir tous les avantages qu’a à vous offrir FormCan, vous pouvez profiter de l’offre exclusive affichée sur la marketplace AppSumo. Jusqu’au 16 décembre, il est possible de se le procurer pour 49 dollars au lieu de 480 dollars. Les formulaires peuvent être partagés 1 000 fois par e-mail et par mois et 1 000 GB de stockage sont inclus, en plus de toutes les fonctionnalités. Pour plus de possibilités, une autre licence est proposée. Dans tous les cas, plusieurs langues sont prises en charge.

