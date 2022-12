Booster ses ventes et améliorer son taux d’engagement sont des objectifs communs à de nombreuses marques. Pour l’atteindre, plusieurs actions peuvent être mises en place, dont le marketing d’influence. En effet, les jeunes générations sont bien plus réceptives aux discours des influenceurs sur les réseaux sociaux qu’aux publicités traditionnelles. Mais comment s’y prendre ?

Dans son tout nouveau livre blanc, Stellar vous dévoile trois tendances à suivre pour générer davantage d’engagement et de ventes. Le fournisseur de plateforme et de services de marketing d'influence vous offre métriques, exemples détaillés et analyses de quarante experts sur ces thématiques.

Les lives, des contenus qui gagnent les cœurs des internautes

Les internautes sont plus que jamais à la recherche d’authenticité. C’est la raison pour laquelle ils apprécient tant les lives sur les plateformes sociales. Pas de filtre, pas de montage, pas de script… Les influenceurs restent eux-mêmes. Ils échangent avec leur communauté grâce au chat, la pièce maîtresse des lives. Cette fonctionnalité brise les frontières entre streamers et abonnés, pour le plus grand plaisir de ces derniers.

Dans la même catégorie Le modèle Twitter bientôt dupliqué par la concurrence ?

Outre cela, les utilisateurs peuvent également discuter entre eux et se créer leurs propres références. Ils deviennent alors de véritables membres d’une communauté, permettant au créateur de contenu de renforcer son pouvoir d’influence. Cela se reflète dans les chiffres : selon une étude menée par la plateforme Twitch, 64 % des viewers achèteraient des produits recommandés par des streamers. Autant dire que le taux de conversion peut bondir.

Que ce soit sur Twitch, Instagram, LinkedIn ou TikTok, l’interactivité et la proximité créées par les lives séduisent les utilisateurs. Pour les marques, signer un partenariat avec un influenceur qui propose ce type de contenu peut ainsi être une stratégie payante. Manon Loge, Streameuse Twitch, créatrice de contenu & Animatrice web chez RTL Belgium, en a vu les retombées. « Tous les mois, je présente les nouveaux produits de la marque Holy Energy (une boisson énergétique saine) et j’offre un code promo ou une réduction. En six mois de partenariat, ma communauté a acheté pour plus de 1700 € de produits », explique-t-elle.

Pour tirer le meilleur parti des lives, encore faut-il lancer des campagnes qui s’inscrivent dans les codes d’usages du format en direct. Pour vous aider, Stellar vous dévoile une to-do list concrète qui regroupe des conseils à appliquer dans vos stratégies dès maintenant.

Le Social Commerce, un canal de vente à ne plus négliger

La crise sanitaire a profondément bouleversé notre manière de consommer et nos comportements d’achat. Nous nous tournons presque instinctivement vers des écrans pour effectuer nos achats, et parfois même vers les réseaux sociaux. C’est pour cette raison que le Social Commerce poursuivra son développement, boosté par les nouvelles fonctionnalités e-commerce et de paiements en ligne des plateformes sociales.

Vous l’aurez compris, avoir une stratégie de Social Commerce s’avère indispensable, mais encore faut-il réussir à drainer du trafic vers sa boutique. Les influenceurs sont des acteurs essentiels pour y arriver. En effet, les consommateurs sont plus susceptibles d’acheter un produit lorsqu’il a été recommandé par un créateur de contenu que par le porte-parole d’une marque. C’est justement ce qu’expliquent les experts dans le livre blanc de Stellar, parmi lesquels Sandrine Corman, Animatrice télé et radio chez RTL Belgium.

« Je collabore avec Moulinex depuis trois ans, et Materne depuis un an dans le cadre de Lives Shopping [...] C’est un format très interactif, mais également très impactant. Lorsque j’ai présenté le Cookeo, cela a eu un succès commercial incroyable, au point où il a été en rupture de stock très rapidement. Je suis convaincue que si j’avais simplement présenté le produit avec une photo, cela n’aurait pas eu autant d’impact », affirme-t-elle.

Live Shopping, AR/VR, QR Code, Commerce conversationnel… Les possibilités pour mêler marketing d’influence et stratégie Social Commerce sont nombreuses. De multiples inspirations de campagnes sont à découvrir dans le rapport de Stellar.

La gamification pour captiver et séduire sa communauté

La gamification consiste à se servir des mécanismes du jeu dans un environnement non ludique, comme le marketing. Comme le souligne le livre blanc, un taux d’engagement 100 % supérieur est observé dès que des mécaniques de jeux sont utilisées dans une campagne. Il peut s’agir de récompenses, d’une chasse au trésor sur un site, d’un challenge… Ces stratégies peuvent être exploitées pour booster ses inscriptions et ses ventes ou encore fédérer une communauté.

Les dispositifs les plus créatifs qui font appel aux influenceurs et à leurs audiences sont les plus efficaces. Par exemple, l’influenceuse Lorylyn a proposé un concours Instagram en collaboration avec Milka pour Pâques. Il s'agissait d’une chasse aux œufs en réalité augmentée (AR) via un filtre. Il fallait trouver les chocolats cachés dans la story de Lorylyn pour tenter de remporter le lot. Il s’agit d’une stratégie payante, car les expériences immersives en AR sont très appréciées par les internautes.

Pour découvrir davantage d’exemples desquels vous inspirer ainsi que des conseils d’experts, il suffit de télécharger le livre blanc de Stellar. Vous y découvrirez sept autres tendances sur lesquels capitaliser :

Législation et responsabilisation : vers un marketing d’influence plus juste ;

Le pouvoir grandissant des influenceurs à l'ère de la Creator Economy ;

Marketing d’influence engagé : le boom des campagnes aux valeurs fortes ;

Les vidéos courtes… de moins en moins courtes ! ;

LinkedIn : le nouveau terrain de jeu des marques et influenceurs B2B comme B2C ;

Quand marketing d’affiliation et marketing d’influence ne font qu’un ;

Les mondes virtuels : le marketing d'influence de demain au-delà des réseaux sociaux.

Autant de thématiques abordés dans le rapport de Stellar qui vous permettront de mieux comprendre le paysage des réseaux sociaux et du marketing d’influence. Les chiffres, les use cases et les analyses de spécialistes du secteur vous aideront à créer une stratégie redoutable en 2023 !