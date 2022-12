Dans la dernière mise à jour de Google Chrome disponible depuis le 2 décembre 2022 sur tous les systèmes d'exploitation, les utilisateurs du navigateur web ont pu apercevoir la présence de nouvelles fonctionnalités. Pour la firme de Mountain View, l'objectif est d'accompagner les internautes à trouver encore plus rapidement ce qu'ils cherchent grâce à Chrome et donc, améliorer l'expérience de recherche des utilisateurs.

Avant la mise à jour de Chrome, un internaute qui souhaitait effectuer une recherche dans l'historique était obligé de se rendre sur son historique de navigation et de taper son mot-clé dans la barre de recherche correspondante. Désormais, en tapant « @ » dans la barre de recherche de la dernière version de Chrome, la liste de suggestions proposera automatiquement le « @historique » qui permettra de faire une recherche sans passer par l'historique, simplement en ajoutant un mot-clé suivant le raccourci « @ ».

En plus du « @historique », il existe également le « @favoris » permettant d'effectuer une recherche directement dans ses liens favoris et le « @onglets » permet de passer d'un onglet à l'autre sans avoir à le chercher. Une fonctionnalité bien pratique qui permettra aux utilisateurs de Google Chrome de gagner du temps dans leurs recherches habituelles sans avoir à chercher longuement une ressource.

De plus, Google a pensé aux personnes qui souhaitaient également créer leurs propres raccourcis. En allant dans les paramètres de Chrome puis dans « Moteur de recherche de Chrome » et enfin dans « Recherche sur le site », il est possible d'ajouter des raccourcis de recherche personnalisés. Un utilisateur se rendant régulièrement sur un site pourra créer le « @ » qu'il souhaite pour ne plus avoir à faire une recherche depuis la page web en question.

Parallèlement à l'arrivée des raccourcis sur le navigateur le plus utilisé au monde, Google a annoncé dans un billet de blog, le déploiement progressif de son algorithme de recherche baptisé Helpful Content Update ou mise à jour Utilité du contenu en français. Déjà implantée dans les pays anglophones pour les contenus en langue anglaise, la mise à jour va être appliquée pour toutes les langues traitées par Google, ce qui inclut le français.

The Dec. 2022 helpful content update was released Dec. 5, starting to become more visible today & will take about two weeks to fully roll out. It improves our classifier & works across content globally in all languages. Our help page explains more: https://t.co/MS7hbcBTsp

— Google Search Central (@googlesearchc) December 6, 2022