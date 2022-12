Il est souvent difficile de convaincre ses clients de laisser des avis sur Google. Pourtant, ces derniers sont essentiels dans le bon développement d’une activité. Les consommateurs ont l’habitude de regarder les notes et les commentaires laissés par les autres acheteurs avant de s’engager auprès d’une entreprise ou d’une marque. Il faut donc tout mettre en œuvre pour en avoir le plus possible, et surtout, des positifs. Pour ce faire, Climbo propose une plateforme complète conçue exclusivement pour booster sa e-réputation.

Gérer ses avis Google et sa e-réputation

Tout d’abord, il faut connecter le compte Google de son entreprise ou de sa marque à Climbo. Cela ne prend que quelques secondes. Une fois cela fait, tous les avis publiés sur le moteur de recherche à propos de nos services apparaissent dans l’onglet “Review”. On peut leur répondre directement depuis la plateforme.

Afin d’obtenir davantage d’avis clients, Climbo dispose de quelques fonctionnalités intéressantes. La première, c’est la création d’une landing page les invitant à laisser une note. On peut customiser la page comme on le souhaite, notamment en ajoutant une photo. Le lien peut alors être partagé aux clients.

Dans le cas où ces derniers ne seraient pas satisfaits et laisseraient une mauvaise note (entre une à trois étoiles sur cinq), ils sont redirigés vers une page spéciale. Sur celle-ci, ils peuvent raconter un peu plus en détail leur expérience et expliquer pourquoi ils ont laissé un mauvais avis. Leurs réponses resteront privées et ne seront accessibles que par notre équipe depuis Climbo. Bien entendu, l’outil est conforme au RGPD.

En revanche, ceux ayant laissé une note de quatre ou cinq étoiles seront amenés vers la page Google de notre entreprise. Ils pourront y laisser un avis positif avec un commentaire, visible par tous.

On peut aussi solliciter les clients sur WhatsApp, par e-mail ou par SMS afin qu’ils puissent laisser un avis. Des templates sont proposés pour gagner du temps lors de l’envoi de ces demandes. Pour les commerçants, il peut être intéressant d’imprimer le QR code disponible sur Climbo et de le mettre au niveau de la caisse. De cette façon, les acheteurs n’auront qu’à le scanner rapidement pour partager leur expérience.

Un widget avec les meilleurs avis laissés à notre égard peut être intégré à notre site web. Ils s’affichent sous forme de carrousel, vidéo, pop-up… Ils peuvent également être partagés sur les réseaux sociaux.

En ce moment, Climbo est affiché au prix de 49 dollars à vie au lieu de 1 495 dollars. Toutes les fonctionnalités sont incluses dans cette offre. À noter que la maîtrise de l’anglais est préférable pour tirer le meilleur parti de l’outil.

