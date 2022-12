Elon Musk a collaboré avec un journaliste avec l’objectif de dévoiler « ce qui s'est réellement passé avec la suppression de l'histoire sur Hunter Biden par Twitter ». Cette affaire a engendré un véritable scandale en 2020, pendant les élections présidentielles américaines.

En octobre 2020, le New York Post a publié un article dénonçant les relations très douteuses de Hunter Biden, le fils du président des États-Unis, avec un groupe gazier en Ukraine. Citant notamment des messages et des vidéos privées, le média a expliqué avoir obtenu ces informations depuis l’ordinateur de Hunter Biden. Ce dernier l’avait confié à un atelier pour réparation, et n’est jamais venu le récupérer ensuite.

La manière dont les informations ont été obtenues a causé un véritable imbroglio chez Twitter, qui a décidé d’interdire la diffusion de l’article sur sa plateforme en arguant qu’il était possible que le tout ait été obtenu illégalement via un piratage, ce qui représentait une violation de sa politique. Cette démarche a affolé le camp républicain, alors que les élections étaient à seulement quelques jours. Ses représentants ont en effet estimé que la décision de Twitter relevait de censure afin de ne pas salir l’image de Joe Biden, une preuve de l’« anti conservatisme » de la plateforme.

Les dirigeants de Twitter ont dû s’expliquer devant le Sénat pour leurs agissements, et le réseau social a ensuite pris la décision de changer sa politique : les tweets ne seraient plus bloqués même si les données qui ont servi à réaliser le sujet relayé ont été piratées.

Cette affaire a marqué un tournant pour le réseau social, et si ce dernier a assuré avoir respecté sa réglementation, le fait que celle-ci soit finalement changée démontre que ce cas a beaucoup fait réfléchir les modérateurs de la plateforme. Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter, a d’ailleurs admis par la suite que la suppression de l’article était une erreur.

Maintenant qu’Elon Musk est à la tête de Twitter, il a décidé de révéler ce qu’il dénomme les « Twitter Files », certainement en rappel aux « Facebook Files » initiées par la lanceuse d’alerte Frances Haugen. Le premier épisode de ces dossiers concerne le cas Hunter Biden, le milliardaire expliquant que Twitter a agi « par ordre du gouvernement » à l’époque.

What really happened with the Hunter Biden story suppression by Twitter will be published on Twitter at 5pm ET!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022