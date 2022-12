ASML est une entreprise néerlandaise spécialisée dans les semi-conducteurs. Son expertise est unique. L'administration Biden a les yeux rivés sur les Pays-Bas, petit, mais important pays européen, qui pourrait détenir la clé de l'avenir de la Chine dans la fabrication de semi-conducteurs de pointe.

Que va faire ASML avec la Chine ?

Selon les États-Unis, la position d'ASML pourrait creuser un fossé entre les États-Unis et les Pays-Bas au sujet de la politique technologique à mener envers la Chine. L'entreprise, considérée comme une star dans le secteur des semi-conducteurs, produit une machine de fabrication de puces de haute technologie à laquelle la Chine souhaite avoir accès. Pour le moment, même si les Pays-Bas ne veulent pas se voir dicter, par les États-Unis, des restrictions à l’exportation vers la Chine, Washington semble avoir persuadé le pays d'empêcher les expéditions vers la Chine. Les négociations s'annoncent difficiles.

Les Pays-Bas ont conscience de leur force et sont actuellement en train d'évaluer leurs perspectives économiques s'ils sont coupés de la deuxième plus grande économie du monde. ASML, dont le siège social est situé dans la ville de Veldhoven, n'est pas un fabricant de semi-conducteurs. En revanche, l'entreprise s'est spécialisée dans la confection de machines de « lithographie à ultraviolets extrêmes » (EUV). Chacun de ces petits bijoux vaut environ 200 millions de dollars et se vend à des fabricants de semi-conducteurs, comme TSMC à Taïwan ou SMIC en Chine.

Ces machines sont nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées au monde, et ASML en a le monopole car elle est la seule entreprise au monde à les fabriquer. Cela fait d'ASML l'une des entreprises les plus importantes au monde dans le secteur des puces. Depuis 2019, ASML n'a pas expédié une seule de ses machines en Chine en raison des différentes restrictions à l'exportation. Un porte-parole de l'entreprise s'attend à ce que « l'impact direct des nouvelles mesures de contrôle des exportations soit limité pour 2023 ».

Pour le moment, la Chine ne possède donc pas de système EUV. Voilà pourquoi les États-Unis ont les yeux rivés sur ASML. Avec les machines de l'entreprise néerlandaise, les fabricants de puces chinois pourraient commencer à fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés du monde, qui permettent de nombreuses applications militaires et d'intelligence artificielle avancée. Washington met donc la pression sur les Pays-Bas. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis s'est transformée en une bataille pour la suprématie technologique.

Tandis que Huawei tente actuellement de créer une nouvelle chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, Washington a pris des mesures drastiques pour couper les vivres aux fabricants chinois. ASML a demandé à son personnel américain de cesser de servir les clients chinois après l'introduction de ces règles.

Cependant, la pression sur les Pays-Bas pour qu'ils s'alignent sur les règles américaines se poursuit. Alan Estevez, sous-secrétaire au commerce chargé de l'industrie et de la sécurité au ministère américain du commerce, et Tarun Chhabra, directeur principal chargé de la technologie et de la sécurité nationale au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, se sont entretenus avec des responsables néerlandais ce mois-ci.