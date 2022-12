Ekimetrics, leader européen en data science, organise la nouvelle édition de son événement sur le rôle de l’intelligence artificielle (IA) pour les entreprises : Eki.Vision. Cette fois-ci, cinq experts sont attendus pour expliquer comment cette technologie peut aider les organisations à aller vers une performance business durable. Au programme : débats, discussions et témoignages de scientifiques et de décideurs de grandes sociétés. L’événement aura lieu en ligne le jeudi 8 décembre à 11h. Il se tiendra en anglais.

Un événement pour comprendre comment réconcilier objectifs économiques et durables

Pour cette nouvelle édition, l’Eki.Vision s’articule autour d’une question : Comment réconcilier objectifs économiques et durables ? À l’heure où l’environnement est au cœur des préoccupations des entreprises, il s’agit d’une problématique majeure. Chacune recherche des solutions pour faire concorder performance et développement durable. L’objectif de cet événement est justement de songer aux leviers qui pourraient être actionnés afin que les stratégies des organisations d'aujourd'hui soient compatibles au monde de demain.

Et si l’intelligence artificielle et la data avaient leur rôle à jouer ? Il faut dire que ces deux technologies sont particulièrement efficaces pour l’aide à la décision, pour prévoir et anticiper. Elles regorgent donc d’opportunités pour aider les entreprises à aller vers une démarche plus durable. Encore faut-il adopter une approche éthique quant à l’utilisation des algorithmes et des données. C’est pour vous aider à y voir plus clair sur ce sujet que se tiendra cet événement unique, le jeudi 8 décembre 2022.

Des débats et des témoignages de scientifiques et de leaders d’industries

Plusieurs experts en science et en intelligence artificielle interviendront lors de l’Eki.Vision. Ils seront accompagnés de leaders d’industries. Ils échangeront lors de plusieurs débats, le premier portant sur la transformation data. Est-ce un échec ou un succès ? C’est une question à laquelle répondront Isabelle Bajeux-Besnainou, Doyenne et Professeur de Finance au sein de l'Université Carnegie Mellon, Asmita Dubey, Global Chief Digital & Marketing Officer chez L’Oréal et Quentin Michard, Co-fondateur et Directeur Général d’Ekimetrics.

S'ensuivra alors une discussion entre Daniel Kahneman, Prix Nobel d’Économie et Jean-Baptiste Bouzige, Co-fondateur d’Ekimetrics autour du changement et de ses difficultés. Le but est de mettre en lumière les obstacles rencontrés par les entreprises lors de la mise en place de nouvelles actions, notamment écologiques.

Vous aurez ensuite l’opportunité de découvrir comment l'IA accélère la transformation durable des sociétés. Nicolas Miailhe, Co-fondateur et Président de The Future Society, Philippe Rambach SVP et Chief Artificial Intelligence Officer chez Schneider Electric et Laurent Félix, Directeur Général France d’Ekimetrics débattront de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour adresser les cas d’usage climatiques des entreprises.

Vous l’aurez compris, des experts de renom seront présents pour discuter du nouveau rôle de l’IA dans le développement des entreprises. Leurs points de vue et expériences se croiseront pour faire émerger des réponses aux nombreuses questions qui accompagnent les sociétés qui souhaitent aller vers une performance business durable.

Il s’agit donc d’un événement à ne pas manquer pour comprendre comment faire rimer objectifs économiques et durables. Vous découvrirez quel rôle l’intelligence artificielle a à y jouer. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la page de l’événement.