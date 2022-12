Pas de support restreignant les mouvements, et pas de fil qui s'emmêle non plus... C'est une expérience sans contrainte que Sony souhaite proposer avec Mocopi, son nouveau système de suivi de mouvements (motion-tracking) conçu pour le Métavers, et annoncé cette semaine. Ce dispositif minimaliste, composé de petits capteurs à placer sur la tête, au niveau du bassin, ainsi qu'aux poignets et aux chevilles, permet de contrôler librement et en temps réel son avatar dans l'univers virtuel de Meta.

Comme le souligne The Verge, l'un des principaux atouts du dispositif de Sony réside dans sa dimension nomade. Ces capteurs, plus légers encore que des Apple AirTags (32 mm de diamètre pour 8 grammes dans le cas présent), fonctionnent sur batterie et s'appairent à une application (iOS et Android). Le smartphone fait alors le lien entre vos mouvements et le Métavers. Sony promet en outre jusqu'à 10 heures d'autonomie pour ses capteurs Mocopi, qui se rechargent en 90 minutes de la même manière que des écouteurs sans-fil. Il suffit en effet de les placer dans leur mallette de transport USB-C pour que la charge débute.

Sony s'invite (discrètement) dans le Métavers

Pour accompagner Mocopi, Sony annonce aussi le lancement d'un kit de développement (SDK) permettant de lier les données de motion-tracking au Métavers. Disponible à compter du 15 décembre prochain, ce kit permettra également aux développeurs d'utiliser Mocopi pour réaliser de la capture de mouvement facilement, en vue de porter ensuite les animations enregistrées via Mocopi sur des logiciels 3D comme Unity et Autodesk MotionBuilder. L'idée : offrir aux studios à petit budget un dispositif basique mais efficace pour réaliser de l'animation à moindre coût (notamment pour le secteur du jeu vidéo ou celui des films d'animation).

Dans son communiqué (en japonais), Sony laisse par ailleurs entendre que Mocopi peut aussi être utilisé pour le développement de nouveaux services en lien avec l'industrie du fitness. De nombreuses possibilités ouvertes en dehors du Métavers donc... et un moyen pour Sony de rentabiliser plus efficacement ce nouveau produit.

Attendu à un tarif de 350 euros environ, Mocopi devrait quoi qu'il en soit arriver sur le marché fin janvier 2023. Le dispositif et sa technologie embarquée seront toutefois présentés plus en détail à l'occasion du Virtual Market 2022 Winter, un salon nippon dédié à la VR qui se tiendra du 3 au 18 décembre.