Après de longs mois d'études, de tests, de conception et de fabrication, les premiers tracteurs autonomes de la startup californienne Monarch Tractor, viennent d'être dévoilés.

Monarch Tractor dévoile ses tracteurs intelligents

Ces tracteurs sont capables d'effectuer des tâches agricoles sans conducteur. Une petite révolution pour le secteur. Monarch Tractor fait partie des entreprises pionnières sur le sujet de la conduite autonome dans le domaine agricole. Ses premiers véhicules agricoles alimentés par l'IA, surnommés MK-V, viennent tout juste de sortir de la chaîne de production. Il s'agit du tout premier modèle présenté par la start-up, dont le siège est basé à Livermore, en Californie.

Ces engins autonomes utilisent la plateforme d'intelligence artificielle Jetson, fabriquée par Nvidia. Pour faire simple, cette technologie leur permet d'effectuer des tâches agricoles avec ou sans conducteur derrière le volant. Comme l'explique Praveen Penmetsa, CEO de Monarch Tractor, « la plateforme Jetson de Nvidia permet au MK-V d'exécuter des applications d'intelligence artificielle en temps réel à faible latence, tout en conservant de l'énergie pour une plus grande autonomie de la batterie et une durée de fonctionnement prolongée ».

Selon le communiqué de presse de la société, chaque MK-V utilise six modules du système Jetson. Ils permettent de circuler dans les champs en utilisant uniquement des caméras, ce qui, selon Praveen Penmetsa, est crucial pour la sécurité car les environnements agricoles ne disposent pas de signaux GPS. Un tel système est donc indispensable au bon fonctionnement des tracteurs de Monarch Tractor. L'environnement est appréhendé par deux caméras 3D et six caméras standard.

Nvidia et Monarch précisent que les tracteurs collectent et analysent quotidiennement les données sur les cultures. Des données qui peuvent être utilisées pour les réglages en temps réel des outils, les estimations de rendement à long terme, les stades de croissance actuels et d'autres mesures de la santé des cultures. Fondée en 2018, l'entreprise a un bel avenir devant elle. Aujourd'hui, de nombreux tracteurs disposent déjà de modes semi-autonomes, mais nécessitent toujours la présence d'un conducteur derrière le volant. C'est le cas des tracteurs connectés de John Deere.

Le MK-V, un modèle totalement électrique et des fonctions intelligentes, prétend être le premier modèle à proposer un mode de conduite 100 % autonome. Les six premiers modèles MK-V sont destinés à la société de vins et spiritueux Constellation Brands.