Créer une base de contacts est une étape obligatoire pour toute entreprise ou indépendant, mais prend énormément de temps. Il faut chercher les numéros et adresses e-mail des prospects, les copier et les coller dans un tableur ou un CRM. Pour gagner du temps, il existe des outils permettant de trouver ces informations en quelques secondes. Les créateurs de Folk, un CRM conçu pour gérer facilement ses contacts, ont lancé une nouvelle extension pour récupérer des données de contacts sur une importante quantité de plateformes. Le bonus, c’est que le produit est made in France !

Créer des listes de contacts fournies

FolkX est un plug-in Chrome qui peut être utilisé sur LinkedIn, Twitter, Gmail, Instagram ou tout autre endroit où il y a des contacts à extraire. Le processus est très simple : une fois sur le profil de l’individu souhaité, il suffit d’appuyer sur l’icône de l’extension. On clique ensuite sur “Add to group” et une fiche avec toutes les informations de contact est créée : numéro de téléphone, adresse e-mail… Autant de renseignements qui permettront d’entrer en relation avec la personne par la suite.

Une fois que l’on a répété le processus pour chaque prospect, l’ensemble des informations sont regroupées sur la plateforme Folk. Elles prennent la forme d’un tableau avec le nom des individus, leur numéro et leur e-mail, leur entreprise… Le nombre d’interactions qui ont eu lieu avec eux est aussi communiqué. À noter que l’on peut visuellement organiser les champs comme on le souhaite. Des noms peuvent aussi être donnés aux listes de contacts pour s’y retrouver plus simplement.

Il est également possible d’importer des contacts depuis une simple recherche effectuée sur LinkedIn ou Twitter. En tapant “investisseurs” sur l’une des plateformes, tous les profils pertinents s’afficheront dans l’extension. Il suffira de cliquer sur “Add” à côté de chaque prospect pour l’intégrer à une liste.

L’objectif de l’outil est de simplifier la prospection et la recherche de contacts qualifiés. Les données peuvent être réunies sur un CRM, qui permettra de mettre en place les actions adéquates.

Le téléchargement et certaines fonctionnalités sont gratuites. On peut amasser les informations de contacts de 100 personnes maximum et envoyer 100 messages depuis la plateforme de Folk. Pour plus de possibilités, il faut se tourner vers l’une des deux offres payantes.