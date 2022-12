Si les influenceurs peuvent être répartis dans plusieurs catégories : artistes, sportifs, youtubeurs, célébrités de la téléréalité, etc. ils peuvent être également spécialisés dans un sujet de niche. C'est le cas des influenceurs tech qui, de par leur connaissance du secteur, influent directement ou indirectement l'avis que peut se forger leur communauté. Tyto, agence de relations publiques, a mis en avant ces personnalités dans la sixième édition de son étude Tyto Tech 500.

Cybersécurité, informatique quantique, aérospatiale : des thématiques qui intéressent le grand public

Dans son rapport, Tyto met en avant la forte émergence d'influenceurs universitaires et gouvernementaux. Par rapport à 2020, une augmentation de 118 % du nombre de politiques et chercheurs a été enregistrée dans toute l'Europe. Dans le top 500 européen, 49 influenceurs sont issus de ces deux milieux. Avec le contexte géopolitique tendu lié au conflit en Ukraine, mais aussi à l'inflation et à l'augmentation des taux d'intérêt, étant l'une des causes des vagues de licenciement entreprises par les géants de la tech, la population souhaite se tourner vers des sources et des opinions qui leur semblent plus informées sur ces sujets de crise.

Autre thématique considérée comme un enjeu de taille pour toute personne souhaitant s'informer : la cybersécurité. Le nombre d'influenceurs suivis et traitant de ce sujet a augmenté de 52 %. L'augmentation du nombre de cyberattaques en Europe et les différentes mesures prises à l'échelle européenne pour limiter ces hacks ont suscité l'intérêt de la population qui s'est mis en quête d'informations dans ce domaine.

Plusieurs secteurs avaient été considérés comme des secteurs émergents pour les influenceurs dans le Tyto Tech 500 de l'année 2021 : l'informatique quantique, les technologies en lien avec le spatial, et la logistique. Si le dernier secteur a connu une baisse notable en 2022, la technologie quantique et l'aérospatial continuent de fasciner le public européen.

Même si le nombre d'influenceurs reste bas par rapport à d'autres thématiques, le nombre d'influenceurs dans le quantique a augmenté de 267 % par rapport à l'an dernier tout comme celui du spatial, de 200 %. Ces chiffres s'expliquent notamment de par les nombreuses annonces faites autour de la création d'ordinateurs quantiques performants et l'intérêt porté au projet Artemis afin d'envoyer à nouveau l'Homme sur la Lune.

Qui sont les influenceurs tech français les plus suivis ?

Dans son étude, Tyto met en avant le top 10 des influenceurs français spécialisés dans la tech. À la première place, François Sorel, le journaliste tech à la tête du média Tech & Co porté par BFM. « Cette année encore, les journalistes continuent de jouer un rôle d'influenceurs dans l'industrie technologique. Ils représentent 29 % des influenceurs du top 500 européen, la deuxième catégorie la plus représentée après les chefs d'entreprise », précise le rapport.

En effet, Stéphane Bancel (5e), PDG de Moderna, Nicolas Meunier (10e), PDG de talent.io, et Xavier Niel (6e), fondateur d'Iliad, maison mère de Free, occupent également ce top 10. Ce dernier a d'ailleurs montré son intérêt pour acquérir la société d'édition Editis, ce qui lui permettrait à son groupe Iliad de proposer un meilleur traitement de l'information et de faire un pas de plus vers le monde de la télévision.

Ancien premier du classement de l'année 2021, Thomas Pesquet figure à la deuxième place. En adéquation avec l'analyse réalisée par Tyto, plusieurs Hommes politiques sont présents dans ce top 10 : Thierry Breton, le commissaire au marché de l'intérieur de l'Union européenne, ou encore Cédric O, actuel conseiller pour l'agence spatiale européenne, mais surtout, ancien secrétaire d'État au numérique. Enfin, le document met en évidence le plus grand nombre d'influenceuses tech. Une femme sur quatre est présente dans le top 500 européen et la première femme du classement français, Laura Tenoudji, journaliste pour Télématin sur France 2, occupe la huitième place.