L’entreprise dirigée par Changpeng Zhao (CZ), Binance, vient d’annoncer sa récente acquisition de Sakura Exchange Bitcoin, sans préciser les détails financiers de l’accord. Créée en 2017 à Osaka, la plateforme d’échange de cryptomonnaies nippone est certifiée par les autorités financières japonaises. Elle fournit des services de conseil et permet à ses utilisateurs de convertir leurs yens, la devise nationale japonaise, en onze cryptomonnaies, dont le Bitcoin et l’Ethereum.

L’acquisition de cette plateforme met ainsi fin à une relation confuse entre les autorités japonaises et l'entreprise de Changpeng Zhao. Depuis plusieurs années, Binance avait tenté à maintes reprises de s’implanter officiellement au Japon. Face aux faillites à répétition et à l’instabilité du secteur, la frilosité des régulateurs financiers, le durcissement de la réglementation, la société due cesser toute activité sur le territoire japonais.

Mais un changement de posture récent du gouvernement japonais est devenu favorable à l’entreprise de CZ. Depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2021, Fumio Kishida, premier ministre japonais, a exprimé sa volonté de développer un « nouveau capitalisme ». Derrière ce terme ce cache notamment des investissements accrus dans le Web3, afin de l’intégrer dans la stratégie de croissance de l’économie japonaise.

🇯🇵 Japan’s Prime Minister says the country plans to invest in #NFTs and #metaverse services.

