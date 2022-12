À mesure que de nouvelles technologies émergent et que les usages se transforment, le marketing d’influence évolue. Il prend une place de plus en plus importante dans les stratégies des marques en raison des retombées et de la performance qu’il génère. Pour utiliser au mieux ce levier, il est indispensable de s’intéresser aux grandes mouvances du secteur.

Dans son dernier livre blanc, Stellar fait le point sur les dynamiques sur lesquelles capitaliser. Accompagné par quarante experts, le fournisseur de plateforme et de services de marketing d'influence aborde 10 grandes tendances, en vous offrant des chiffres clés ainsi que des exemples percutants. Découvrez comment créer une campagne d’influence à succès sur les réseaux sociaux en 2023 !

Comprendre les grandes évolutions du marketing d’influence

Depuis le début de l’année, un ralentissement économique global est observé. Cela s’explique par un contexte économico-social très incertain. Si de nombreux secteurs en subissent les conséquences, l’écosystème du marketing d’influence continue son ascension. Les partenariats avec les influenceurs demeurent toujours un investissement stratégique pour les spécialistes du marketing. Selon une étude récente Statista, les dépenses en publicités d’influence ont plus que doublé depuis 2019. Elles sont passées de 11,6 milliards de dollars à 27,5 milliards de dollars. Le marché devrait poursuivre sa croissance pour atteindre une valeur de 41,8 milliards de dollars d’ici à 2025.

Dans la même catégorie Digital Services Act : Thierry Breton met Twitter en garde

Autant dire que les influenceurs joueront un rôle clé dans les futures stratégies des marques. Pour bien se préparer et avoir une longueur d’avance sur la concurrence, il est impératif de se pencher sur les grandes tendances du secteur. Dans son livre blanc, Stellar revient sur chacune d’entre elles. Pour vous aider à y voir plus clair dans toutes ces nouveautés, quarante spécialistes de l’influence et des réseaux sociaux y partagent leur expertise. Il s’agit d’influenceurs, d’agences et d’experts qui font autorité dans leur domaine. Parmi eux, Sandrine Corman, animatrice télé et radio chez RTL Belgium, Amanda Medina, Social media & influence manager chez Etam, Mohamed Mansouri, Directeur Délégué de l'ARPP et PoopiBLH, créatrice de contenu suivie par plus de 3,7M de followers sur TikTok.

Le but : vous donner les clés pour créer une stratégie de marketing d’influence créative et adaptée, et ainsi atteindre vos objectifs de visibilité, d’engagement et de conversion.

Les 10 grandes tendances à suivre en 2023

Dans ce rapport, Stellar analyse en profondeur dix grandes tendances à suivre en 2023. Elles sont accompagnées de statistiques sur lesquelles vous appuyer, et d’exemples desquels vous inspirer.

Parmi les grandes dynamiques abordées, le marketing d’influence engagée. Conscients de l’impact sur leurs communautés, bon nombre d’influenceurs libèrent la parole sur des sujets écologiques ou sociaux. Chacun d’entre eux réunit des milliers, voire des millions d’abonnés, apportant une visibilité si importante qu’ils deviennent de véritables porteurs de mouvements. 92 % des consommateurs leur font confiance. Pour les marques, faire entendre leurs engagements via une stratégie de marketing d’influence s’avère alors une bonne idée. Dans son livre blanc, Stellar vous dévoile la to-do list du marketeur pour vous aider à créer des campagnes authentiques et aux valeurs fortes.

Vous découvrirez aussi pourquoi il est judicieux de combiner marketing d’influence et marketing d’affiliation. Pour rappel, il s’agit d’un modèle de rémunération à la performance. L’affilié promeut un produit via un lien d’affiliation et touche une commission sur chaque vente. De son côté, l’annonceur récolte les bénéfices financiers de la campagne sans rien avancer. En somme, il est question d'une relation gagnant-gagnant. « Les avantages d’une campagne d’affiliation sont multiples pour les influenceurs comme les marques. Cela offre une visibilité sur le trafic, et augmente la motivation des créateurs, tout comme le business potentiel », explique Maddy Pourpadin, Responsable influence chez La Redoute. D’autres analyses d’experts sont à lire dans le rapport de Stellar.

Ils donnent aussi leur point de vue sur les mondes virtuels. Qu’ils soient centralisés (Web2) ou décentralisés (Web3), ils permettent de mettre en place des dispositifs marketing et de commerce originaux et de proposer des expériences utilisateurs immersives uniques en créant de nouveaux territoires d’expression. Développement de communauté, fidélisation, engagement… Les avantages des métavers sont indéniables. Il est certain que ces mondes bouleverseront le secteur du marketing d’influence en 2023. De nombreuses opportunités seront à saisir. Stellar revient sur chacune d’entre elles dans son rapport.

Le livre blanc aborde dans le détail sept autres tendances :

Législation et responsabilisation : vers un marketing d’influence plus juste ;

Le pouvoir grandissant des influenceurs à l'ère de la Creator Economy ;

Les vidéos courtes… de moins en moins courtes ! ;

LinkedIn : le nouveau terrain de jeu des marques et influenceurs B2B comme B2C ;

Succès du live : quand les influenceurs jouent la carte du direct ;

Le Social Commerce ou l’émergence de la vente 2.0 ;

Gamification, expériences, challenges : captivez votre communauté !

Les nombreux thèmes discutés vous aideront à mieux comprendre les mutations en cours dans le milieu du marketing d’influence, mais aussi des social media. Cela s’avère essentiel pour construire une stratégie pertinente et performante. Pour découvrir des conseils, des cas d’usages et des analyses d’experts, n’oubliez pas de télécharger le livre blanc de Stellar.