La création de contenus est une tâche intéressante qui peut vite devenir complexe en cas de panne d’idées. On se retrouve alors à arpenter le web pour trouver des inspirations de publications sur les réseaux sociaux. Cela demande du temps et les résultats ne s’avèrent pas toujours à la hauteur de nos attentes. Fini de creuser tous les sites pour trouver des modèles social media, ContentPresso vous en propose plus de 300 à utiliser sur Canva.

Des templates personnalisables

ContentPresso regroupe des modèles à destination des réseaux sociaux. Une large quantité de thématiques et d’industries sont couvertes comme la finance, la cryptomonnaie, l’entrepreneuriat, la santé ou encore l’immobilier. Des modèles existent aussi pour des sujets plus niches, tels que les voyages, les fêtes nationales ou encore la nutrition. Autant dire qu’il est difficile de ne pas trouver ce qu’on cherche vu le nombre de contenus mis à disposition.

Les templates sont colorés, ce qui est pratique pour capter l’attention des internautes qui scrollent leur feed. Les sujets abordés sont ceux qui fonctionnent le mieux sur les réseaux sociaux : astuces pour gagner en productivité, stratégie pour faire des économies, conseils pour booster la croissance de son activité… De quoi satisfaire les entrepreneurs, les community managers, les influenceurs ou encore les agences marketing.

Les modèles sont entièrement personnalisables. De cette façon, il est possible de les faire coller à votre image de marque. Vous pouvez ajouter votre logo, vos couleurs, vos photos… En somme, vous vous appropriez le contenu comme vous le souhaitez. Le but est de créer de la valeur et de l’engagement pour vous construire une communauté fidèle.

Sur la marketplace AppSumo, il est en ce moment possible de se procurer ContentPresso à 24 dollars à vie au lieu de 129 dollars. L’offre donne accès à 303 templates. Pour en obtenir davantage, c’est très simple : plus vous stacker de codes, plus vous avez de modèles. Si vous en achetez deux, vous en aurez 606, si vous en prenez trois, vous en aurez 909 et ainsi de suite. Une fois l’opération réalisée, les templates vous sont envoyés !

