Pour communiquer efficacement avec leurs prospects et clients, les entreprises doivent impérativement mettre en place des workflows. Ils permettent d’enclencher des actions automatisées à partir d’un élément, par exemple un achat. Pour les configurer, il existe de multiples outils en ligne ou ressources pour aller plus rapidement, comme Email Flows. Une alternative open-source existe : Laudspeaker. Avec cette solution, on peut concevoir des workflows de messages et d’e-mails.

Une solution cross-canal

Laudspeaker est un outil no code. Il permet de créer facilement des workflows pour automatiser ses communications sur tous ses canaux. Pour cela, de nombreux templates sont mis à disposition. Il y en a pour les e-mails, pour les SMS, pour Slack…

On peut toutefois partir de zéro pour créer ses propres workflows. On définit les actions qui se produisent si un client passe une commande, s’inscrit à notre newsletter, ou si un collègue nous envoie un e-mail. Les possibilités sont nombreuses, restent à choisir les options que l’on préfère.

Laudspeaker permet également d’analyser le parcours des utilisateurs : où ils cliquent, s’ils ouvrent les e-mails, s’ils cliquent sur les liens… Leurs interactions sont, elles aussi, analysées. Des actions peuvent être déclenchées suite à cela. L’outil aide également à identifier les points de friction et les processus à modifier pour convertir davantage.

La solution étant open-source, on peut laisser libre cours à nos envies et personnaliser les éléments souhaités. Pour ce faire, de la documentation est mise à disposition sur le site web de l’outil. Des professionnels partagent aussi leurs astuces sur le Slack et le GitHub de Laudspeaker.

Il s’agit d’un outil freemium. Une licence gratuite est proposée avec des accès réduits et deux offres payantes plus complètes sont mises à disposition. Chacune d’entre elles inclut une période d’essai gratuite, d’une durée d'un mois.