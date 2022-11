Bien positionner son site web sur les moteurs de recherche demande un peu de temps et beaucoup de connaissances. L’idéal est de s’entourer d’experts en la matière, mais cela représente un véritable coût, surtout pour les TPE/PME.

En s’armant d’un outil puissant comme Squirrly SEO, on peut toutefois réussir à améliorer le référencement de son site WordPress. Il apparaît comme une véritable étoile polaire pour tout professionnel qui souhaite mieux positionner son site sans savoir comment s’y prendre. Pour le Black Friday, la solution est en promotion !

Une suite ultra-complète dédiée au référencement SEO

Squirrly SEO est un outil alimenté à l’IA qui offre des conseils qualitatifs permettant d’optimiser simplement notre SEO. Pour connaître les optimisations à effectuer, il faut avant tout installer et connecter la solution à notre site WordPress. Après un tour rapide sur le tableau de bord pour connaître les pages qui ont été analysées, on découvre les améliorations à accomplir.

Comment s’y prendre ? C’est très simple, car Squirrly fournit des tâches personnalisées à compléter et des conseils step by step pour optimiser son SEO. Pour chaque action, l’outil indique le temps à allouer. Des objectifs à atteindre sont également indiqués afin d’améliorer le classement en fonction du site et de ces pages. Des indications sont spécifiées pour nous aider à réussir ces tâches.

Grâce à la fonction Live Assistant, on obtient un retour en temps réel sur le référencement de notre contenu. Encore une fois, des suggestions sont proposées pour optimiser, au mieux, la page en question.

Une fonctionnalité de recherche de mots-clés est aussi mise à disposition. Elle s’avère particulièrement utile pour trouver des idées de sujets à traiter. Pour chaque mot-clé, Squirrly SEO donne le volume de recherche, les données sur la concurrence, les chances de classement…

Enfin, des métriques sur les performances de notre site web sont accessibles dans l’onglet “Focus Pages”. Tout est filtré grâce à des pastilles vertes, oranges et rouges, correspondant au niveau d’optimisation des pages. On peut obtenir un audit complet et un score SEO dans l’onglet dédié.

Squirrly SEO se positionne donc comme une pièce maîtresse du référencement. Vous souhaitez découvrir toutes ses fonctionnalités ? Pour le Black Friday, c’est possible de le faire à bas coût. L’outil est exceptionnellement disponible au prix de 69 dollars au lieu de 864 dollars. La licence comprend la connexion de cinq sites web, 15 000 idées de nouveaux mots-clés par mois, 300 audit et bien plus. Deux autres offres plus fournies sont aussi affichées en solde.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.