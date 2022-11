Elon Musk a annoncé, le 25 novembre sur Twitter, le retour du système de vérification pour le vendredi 2 décembre. Il sera accompagné d’une nouvelle procédure d’identification manuelle pour empêcher au maximum les cas d’usurpation d’identité. À partir de cette date, les entreprises bénéficieront d’un badge doré, les membres et institutions politiques d’un badge gris, et les personnalités publiques du badge bleu classique, le même que pour les personnes ayant souscrit à Twitter Blue, l’offre premium de la plateforme.

Lancée le 9 novembre, juste après les élections de mi-mandat aux États-Unis, la nouvelle version de Twitter Blue permet, en l’échange de 8 dollars par mois, aux usagers d'accéder à une pastille de vérification, ainsi qu'à plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Un ajout qui a soulevé de nombreuses interrogations et inquiétudes, de la part des utilisateurs et des salariés de Twitter, sur les potentielles usurpations d’identité.

« [Twitter] utilisera probablement une couleur différente pour les organisations et les individus », rassurait, le 22 novembre, Elon Musk sur le réseau social dont il est le propriétaire depuis moins d’un mois. Si ces changements doivent permettre de mitiger les risques pour les entreprises, distinguer le compte d’une célébrité et d’un utilisateur ayant payé reste fastidieux.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.

Will probably use different color check for organizations than individuals.

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022