13 milliards de dollars, c'est la somme totale que la Maison Blanche et le Département de l'Énergie (DOE) ont annoncé investir dans la modernisation du réseau électrique américain. En mettant ce copieux budget sur la table, les autorités espèrent motiver à la fois les entreprises de services publics, les gouvernements d'État et les nations tribales à prendre part à cette initiative de rénovation et de mise à niveau de l'US Power Grid sur l'ensemble du territoire des États-Unis.

Il faut dire que l'enjeu est de taille : réadapter le réseau pour lui permettre de faire face à la fois au changement climatique, et à la hausse de la demande en électricité dans un contexte de popularité croissante des voitures électriques. Un secteur sur lequel l'industrie américaine est d'ailleurs en pointe avec Tesla, Lucid Motors, Rivian ou encore Ford, pour ne citer qu'eux.

Dans la même catégorie Chine : La plus grande usine d’Iphone au monde en proie à des manifestations

Une portion des 1200 milliards de dollars voulus par Joe Biden pour les infrastructures

Ce budget de 13 milliards hérite d'une « petite » fraction du plan colossal de 1200 milliards de dollars ratifié l'an dernier par le Congrès pour la rénovation des infrastructures américaines. Dans le détail, et comme le rapporte Gizmodo, 10,5 milliards proviennent de ce plan voulu par Joe Biden dès les premiers mois de son mandat, tandis que les 2,5 milliards restant émanent du Transmission Facilitation Program, qui dépend pour sa part directement du Département américain de l'Énergie.

« Le financement que nous annonçons aujourd'hui nous aidera à construire de nouvelles lignes et à accroître la capacité de notre réseau électrique afin qu'il puisse résister à [de futures] catastrophes naturelles et répondre aux besoins de notre économie en plein essor basée sur l'énergie propre », a commenté la semaine dernière Mitch Landrieu, conseiller principal de la Maison Blanche, dont les propos ont été recueillis par le quotidien The Hill. « Les experts estiment que nous devons tripler la capacité de notre réseau [pour accompagner le développement] des véhicules électriques d'ici à 2050 », a-t-il ajouté.

L'attribution de ce buget à la modernisation du réseau électrique est crucial aux États-Unis. Et pour cause, près de 70% du réseau actuel a plus de 25 ans d'après la Maison Blanche. Basculer progressivement sur des infrastructures électriques modernes permettra non seulement aux États-Unis de s'appuyer sur de l'énergie plus propre, note Gizmodo, mais aussi d'éviter les coupures récurrentes auxquelles certains États sont confrontés durant des phénomènes météorologiques extrêmes -- de plus en plus fréquents en raison du changement climatique.

Dans le sud de la Californie, début septembre, une vague de chaleur intense a notamment menacé des millions de foyers d'une coupure électrique généralisée ; tandis qu'en Floride, l'ouragan Ian a plongé dans le noir, fin septembre, 2,5 millions d'habitants pendant et après la catastrophe.