Envoyer des newsletters et des campagnes d’emailing est une chose. Encore faut-il que les e-mails arrivent dans les boîtes de réception de nos cibles. Cela s’avère compliqué lorsque les adresses e-mails inscrites dans notre CRM ou notre document Excel ne sont pas à jour ou erronées.

Pour cette raison, il est indispensable d’effectuer un nettoyage régulier de ses bases e-mails. Dans le cas contraire, la délivrabilité s’en trouve impactée, tout comme la réputation de l’entreprise. Des outils comme Email List Validation permettent de nettoyer des listes d’e-mails en bulk. L’avantage ? Il est en promotion pour le Black Friday !

Nettoyer ses bases e-mails en un rien de temps

Email List Validation s’arme de fonctionnalités puissantes pour nettoyer des listes d’emails en masse. Pour ce faire, il suffit de les télécharger directement sur la plateforme ou d’utiliser l’une des intégrations CRM/marketing proposées. Parmi elles, HubSpot, Mailchimp, SendGrid et ActiveCampaign. On peut alors analyser des listes d’adresses e-mails afin de vérifier si les coordonnées indiquées sont toujours d’actualité. La vérification se fait en temps réel grâce à l’API de l’outil, disponible en quatre langues et facile à personnaliser. Les adresses abandonnées ou invalides sont alors supprimées.

Email List Validation génère ensuite des rapports personnalisés qui permettent de savoir le pourcentage d’emails véritablement envoyés à partir des fameuses listes.

Il est important de préciser qu’Email List Validation est conforme au RGPD. Toutes les données sont cryptées. Il n’y a donc pas de soucis à se faire quant à la protection des informations divulguées.

En somme, il s’agit d’un outil puissant pour augmenter la délivrabilité de ses campagnes d’emailing et de génération de leads. À l’occasion du Black Friday, vous pouvez vous le procurer au prix exceptionnel de 59 dollars au lieu de 1099 dollars, soit -94 %. Cela inclut 1 million de crédits par an, le nettoyage des listes et l’API. Deux autres licences sont également en promotion pour ceux qui souhaiteraient davantage de crédits.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.