Non, le Black Friday n’est pas uniquement une occasion de se procurer une trottinette ou une télévision à moitié prix. C’est également le moment idéal pour dénicher des outils, solutions et logiciels à bas coût pour développer son entreprise.

Nous avons donc fouillé la marketplace AppSumo pour vous trouver les meilleurs deals. Voici 10 outils disponibles à prix réduit jusqu’au 29 novembre. Le compte à rebours est lancé !

1. -92 % sur Depositphotos, une bibliothèque avec des millions de contenus HD

Depositphotos est une bibliothèque proposant plus de 195 millions de visuels en haute qualité. Vidéos, photos, images vectorielles… La plateforme dispose de tout ce qu’il faut pour créer vos projets de A à Z. Des musiques et bandes sonores sont également mises à disposition. Le moteur de recherche et ses nombreux filtres s’avèrent très utiles pour trouver le contenu idéal.

Le deal : -92 % sur toutes les offres de la banque d’images, donc 39 dollars par mois au lieu de 500 dollars pour 100 visuels, utilisables au moment qui vous convient le mieux.

2. 90 % de réduction sur NeuronWriter, la plateforme complète pour optimiser ses contenus SEO

NeuronWriter dispose de plusieurs outils pratiques pour améliorer ses contenus SEO, dénicher des mots-clés pertinents et tirer son épingle du jeu. Des recommandations intelligentes sont faites à l’aide d’une intelligence artificielle. Le but : vous aider à gagner des positions sur Google.

Le deal : 90 % de réduction sur toutes les licences, dont celle initialement proposée à 750 dollars. Disponible à 69 dollars, elle inclut la création de deux projets et vingt-cinq analyses de contenus par mois.

3. -90 % sur Acumbamail, la plateforme d’e-mail marketing et de création de landing pages

Acumbamail est une plateforme permettant de mettre au point des campagnes d’emailing et des landing pages en deux temps trois mouvements. La création se fait depuis une interface intuitive dotée de nombreuses fonctionnalités : compte à rebours, ajout de texte, boutons… Des templates sont offerts pour aller encore plus vite !

Le deal : -90 % sur toutes les licences. Celle à 79 dollars au lieu de 839 dollars donne droit à l’envoi de 20 000 e-mails par mois et à la prévisualisation de 10 campagnes.

4. TidyCal, l’outil pour centraliser et gérer ses rendez-vous, en solde à -80 %

TidyCal est une alternative à Calendly. La solution permet de synchroniser tous ses agendas et de personnaliser votre page de prise de rendez-vous aux couleurs de votre marque. Des options de paiement peuvent être configurées via Stripe ou PayPal.

Le deal : -80 % sur l’outil, accessible à 29 dollars au lieu de 144 dollars.

5. - 87% sur WiserNotify, l’outil pour améliorer son taux de conversion via la preuve sociale

WiserNotify est un outil efficace pour délivrer des notifications entièrement personnalisées de preuves sociales. Création, gestion, suivi des performances des notifications… La solution vous assiste étape par étape.

Le deal : 89 dollars au lieu des 660 dollars habituels, soit une réduction de -87%. Cela comprend jusqu’à 100 000 visiteurs par mois et cinq accès. D’autres licences sont en promotion !

6. Happy Scribe, la référence française sur le marché des solutions de transcription, en promotion à -70 %

Happy Scribe est un logiciel de transcription audio et de sous-titrage vidéo. Le processus est complètement automatisé. Ce produit Made In France est l’un des plus populaires sur le marché.

Le deal : La solution est affichée au prix de 69 dollars au lieu de 324 dollars, soit 70 % de réduction. Deux heures de transcription sont comprises. Deux autres licences sont également en solde !

7. -96 % sur useArtemis, la solution pour trouver les coordonnées de ses cibles B2B

useArtemis est la solution ultime pour trouver les numéros de téléphone et les adresses e-mails de ses cibles B2B. Une extension est même utilisable sur LinkedIn. Le but : booster votre génération de leads !

Le deal : Pour le Black Friday, l’outil est exceptionnellement disponible à 69 dollars au lieu de 1 800 dollars, soit une réduction de 96 % !

8. 85 % de réduction sur Formaloo, un outil collaboratif pour créer des formulaires et des apps en un rien de temps

Entièrement no-code, Formaloo dispose de fonctionnalités intéressantes pour créer des sondages et des applications facilement. L’outil permet de travailler aisément à plusieurs sur les projets.

Le deal : Vous bénéficierez de 85 % de réduction sur toutes les offres affichées. La plus accessible est en ce moment affichée à 99 dollars au lieu de 685 dollars. Cela inclut trois accès et la création de dix applications simultanément.

9. 94 % de remise sur Email List Validation, un outil pour améliorer la délivrabilité de ses e-mails

Email List Validation est très pratique pour nettoyer des listes d’e-mails en masse. Les adresses abandonnées ou erronées sont automatiquement supprimées. Il est une véritable aide pour booster la délivrabilité de vos campagnes d’emailing et de génération de leads.

Le deal : Pendant le Black Friday, vous pouvez vous procurer l’outil pour 59 dollars au lieu de 1 099 dollars, soit une réduction de 94 %. Un million de crédits par an vous seront alors fournis. Deux autres licences bénéficient d’importantes remises.

10. Squirrly SEO, l’outil pour optimiser le référencement de son site WordPress, disponible à -92 %

Squirrly SEO vous guide pas à pas dans l’optimisation de votre site WordPress. Score SEO, tâches à effectuer, objectifs à atteindre… L’outil est un véritable point d’appui pour accroître votre visibilité sur les moteurs de recherche.

Le deal : 92 % de remise sur toutes les offres. Squirrly SEO s’affiche à 69 dollars au lieu de 864 dollars.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.