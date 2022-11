TikTok est un réseau social encore intrigant pour de nombreux marketeurs. Pourtant, certains ont parfaitement cerné son potentiel et savent l’exploiter à la perfection. Comme le dernier webinar d’Agorapulse a très bien fonctionné (785 inscrits en 6 jours), l’outil français leader dans la gestion des réseaux sociaux, vous donne rendez-vous pour un nouveau live : le 1er décembre à 10h pour un nouveau webinar intitulé « Comment faire exploser sa marque sur TikTok avec l'influence ? ».

L’influence sur TikTok, comment ça marche ?

Au micro de Deborah Orzech, Content Manager chez Agorapulse, 2 stars de TikTok qui connaissent aussi bien le côté des créateurs que celui des marques : Clément Vannier, créateur de contenu sur TikTok, Instagram et YouTube, il a fondé Orus Agency pour conseiller, former et accompagner les marques dans leur création de contenu vidéo. Maxence Tison, passé par les bureaux de Google et TikTok, il a co-fondé le média Arman et Max, qui décrypte l’écosystème des créateurs de contenus. Il accompagne également des créateurs et des marques dans le développement de leurs réseaux.

Au cours de ce webinar, plusieurs sujets seront abordés et les experts en influence sur TikTok répondront à vos différentes questions :

Y a-t-il encore de la place pour de nouvelles marques sur TikTok ?

Qu’est-ce qui fait qu'une campagne devient virale sur TikTok ?

Les marques ont-elles intérêt à miser sur des campagnes d’influence

Ou plutôt sur leur propre page entreprise sur TikTok ?

Comment capitaliser sur l’engagement TikTok ?

Pour faire de l’influence sur TikTok, il y a des règles à respecter. Si les codes du réseau changent constamment, les contenus ont beaucoup de points communs : ils sont légers, divertissants, sans trop de production ou d’édition et ne se prennent pas au sérieux. Ils sont plus authentiques que sur Instagram. Les marques qui fonctionnent sur cette plateforme en ont compris les codes et produisent des contenus moins lisses. En participant à ce webinar, vous découvrirez qu’il est également de bon ton de donner la parole aux créateurs.

Un webinar diffusé en live sur LinkedIn et sur YouTube. Bref, en vous inscrivant à ce webinar, vous allez approfondir vos connaissances sur TikTok mais surtout comprendre comment bien exploiter ses fonctionnalités en tant que marque. N’oubliez pas de vous inscrire !