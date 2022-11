Établir une liste de cibles est une bonne chose, réussir à les contacter en est une autre. Plutôt que d’arpenter le web pour trouver un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pas vérifiée, il est préférable d’utiliser un outil comme useArtemis. Il s’agit d’une plateforme couplée à une extension Google Chrome. Elle est capable de trouver les coordonnées de contacts de cibles B2B en quelques secondes. Pour le Black Friday, une réduction de 96 % est affichée !

Booster sa génération de leads

L’objectif d’useArtemis ? Vous simplifier le travail de prospection et booster votre génération de leads. Pour ce faire, l’outil met à disposition une large palette de fonctionnalités. Parmi celles-ci, l’extension pour Google Chrome. Une fois installée, il suffit de se rendre sur le profil d’une de vos cibles, de cliquer sur useArtemis et de sélectionner “Reveal details”. Cela ne prend que quelques secondes.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de l’individu sont révélés. Il est possible de sauvegarder les coordonnées directement sur la plateforme d’useArtemis. Vous pouvez également y importer une recherche LinkedIn. C’est très simple : il faut d’abord entrer une requête sur le réseau social, comme “influence marketing”. En un clic, vous pouvez sauvegarder les résultats proposés. Il suffit alors d’indiquer le nombre de pages à importer, et le tour est joué.

useArtemis dispose aussi d’une fonctionnalité d’enrichissement de données. Cela permet d’avoir tous les renseignements nécessaires pour prendre contact avec votre cible B2B. L’exportation en CSV s’avère très pratique. Il est aussi possible d’importer un document à ce format avec les URL des profils LinkedIn des individus pour que la solution décèle leur e-mail et leur numéro.

Enfin, la solution dispose d’un outil de prospection, permettant d’obtenir une liste ultra-complète de contacts à partir de seulement quelques informations.

Vous l’aurez compris, useArtemis est un must-have pour générer facilement des leads B2B. Pour profiter de tous les avantages que propose la solution, vous n’aurez que 69 dollars à débourser plutôt que les 1 800 dollars habituels. Il s’agit d’une promotion exclusive qui ne dure que le temps du Black Friday !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.