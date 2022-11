Si jamais l’envie vous prenait de vous rendre sur le site du Parlement européen (sait-on jamais), entre 16h et 18h, le 23 novembre, vous n’y êtes sans doute pas parvenu. Sur Twitter, Jaume Duch, un porte-parole de l’institution a rapporté qu’elle était victime d’une cyberattaque par déni de service (DDoS), attribuée à un groupe pro-russe.

Mercredi après-midi, le Parlement européen a largement voté une résolution symbolique, faisant de la Russie un État parrain du terrorisme et utilisant des moyens terroristes. Une décision immédiatement saluée par le président ukrainien, Volodymir Zelensky.

C’est peu de temps après ce vote que le site du Parlement européen a été touché. Roberta Metsola, présidente de la chambre, a déclaré sur Twitter que « Le Parlement européen est victime d'une cyberattaque sophistiquée. Un groupe pro-Kremlin en a revendiqué la responsabilité ». Elle a ajouté le hashtag #SlavaUkraini, gloire à l’Ukraine.

