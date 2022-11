Le mercredi 23 novembre 2022, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique, a présenté de nouvelles mesures pour permettre de faciliter l'introduction en Bourse des licornes françaises.

La France veut 10 licornes françaises cotées en 2025

C'est à l'occasion d'un événement organisé par Euronext que le ministre délégué a fait ses annonces. Malgré une crise sans précédent qui touche le monde de la tech, Jean-Noël Barrot veut miser sur l'avenir financier des licornes françaises. Pourtant, depuis six mois, les levées de fonds sont de plus en plus rares et les montants, de moins en moins élevés. Le ralentissement économique a refroidi les investisseurs. Concernant la Bourse, c'est la même chose : les valeurs technologiques sont malmenées.

Comme l'explique Jean-Noël Barrot, « depuis cinq ans, la France fait émerger des entreprises à très forte croissance, d’envergure européenne, sinon mondiale. Nous voulons qu’elles puissent poursuivre leur croissance en France, continuer à y recruter ». Il est convaincu que seule l’entrée en Bourse leur permettra de soutenir leur développement. Il faut bien reconnaître que plus leur valorisation est élevée, plus les fonds privés ont du mal à suivre pour de nouveaux tours de table.

Le ministre délégué fixe l'objectif de 10 introductions en Bourse d'ici 2025 pour les licornes françaises. Il souhaite que celles-ci se fassent majoritairement au sein de l’indice Euronext Tech Leaders, un nouveau marché destiné à « accueillir et mettre en valeur les entreprises à forte croissance du secteur technologique ». Une sorte de Nasdaq européen. Avec cette initiative, le gouvernement français veut faire en sorte que toutes les conditions soient réunies « quand la dynamique reprendra ».

Pour faciliter l'introduction en Bourse des licornes françaises, le ministre délégué a présenté plusieurs mesures : près d'un milliard d’euros seront mobilisés pour soutenir les introductions en Bourse. Pour cela, le gouvernement peut compter sur Bpifrance et la Caisse des dépôts. Le ministre de la transition numérique propose également la mise en place « d’actions de préférence à droit de vote multiple pour les sociétés cotées ». Un moyen pour les fondateurs de garder le contrôle de leur entreprise.

D'autres dispositifs d'accompagnement devraient permettre aux startup françaises d'accéder plus facilement aux marchés boursiers. Selon Jean-Noël Barrot, l’évolution des valorisations des entreprises cotées aujourd’hui à l’indice Euronext Tech Leaders est comparable à celle ces valorisations des entreprises enregistrées au Nasdaq.