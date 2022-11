Créer des formulaires ou des applications responsives demande de maîtriser les rouages du code, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Pourquoi pas se tourner vers un outil no-code comme Formaloo ? Pour le Black Friday, il est en promotion à -85 % !

Un outil no-code

Grâce à cet outil, il est possible de créer des formulaires et des applications puissantes sans avoir aucune connaissance en code. Formaloo vous accompagne tout au long du processus de création. Déjà, une centaine de templates est mise à disposition. Ils recouvrent plusieurs catégories comme les ressources humaines ou encore la génération de leads. Il suffit de choisir le plus adéquat.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Bien entendu, l’ensemble de l’app ou du formulaire peut être personnalisé. Dans le second cas, on définit les champs que l’on souhaite voir apparaître, par exemple l’e-mail ou le numéro de téléphone. D’autres options sont proposées pour créer le sondage parfait, comme l’ajout de choix multiples. La logique conditionnelle est également proposée.

Bien entendu, le design est customisable aux couleurs de notre entreprise. La création peut alors être ajoutée à notre site web comme un widget, ou bien en iframe ou script. Autant dire que le code n’est pas une compétence requise.

Le suivi des performances du formulaire ou de l’application se fait directement depuis Formaloo. On reçoit des métriques sur les visites et le nombre de réponses. À partir de ces données, des campagnes peuvent être planifiées. Les informations sont aussi transmissibles vers un CRM.

L’outil est entièrement collaboratif. Chaque équipe peut donc s’en servir et modifier le sondage ou l’application à sa guise.

Pour le Black Friday, Formaloo est affiché à 99 dollars au lieu de 685 dollars. La licence inclut toutes les fonctionnalités, trois accès à la solution et la configuration de dix apps simultanément. Pour plus de possibilités, il faut se tourner vers les deux autres offres, elles aussi en promotion.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.