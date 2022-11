Amazon Web Services (AWS) ouvre un deuxième centre de cloud computing en Inde. Le géant américain s'engage à investir 4,4 milliards de dollars d'ici 2030, dans l'objectif de soutenir le marché et d'élargir ses tentacules sur ce gigantesque marché.

Amazon Web Services met 4,4 milliards de dollars supplémentaires sur l'Inde

Selon The Register, Amazon Web Services va ouvrir son second centre de données dans la ville d'Hyderabad. L'entreprise promet de faire travailler 48 000 personnes à temps plein, rien qu'avec son activité de cloud. AWS domine déjà le marché indien. L'entreprise travaille avec des clients comme Axis Bank, HDFC Bank, Niti Aayog, PhysicsWallah et Acko. Amazon profite de la dynamique insufflée par le Premier ministre Narendra Modi sur l'économie numérique : le pays veut faire du cloud une priorité.

Évidemment, les centres de données sont un élément important de l'écosystème numérique. Les investissements d'AWS dans l'expansion de ses centres de données en Inde « sont les bienvenus et contribueront certainement à catalyser l'économie numérique indienne » selon Rajeev Chandrashekhar, ministre d'État aux technologies de l'information, ainsi qu'au développement des compétences et à l'entrepreneuriat. La société intensifie ses efforts pour garder une longueur d'avance sur ses deux concurrents principaux : Microsoft et Google.

Au cours des trois derniers mois, Amazon Web Services a annoncé des projets d'investissement de 2,5 milliards de dollars en Espagne, de 5,9 milliards de dollars en Suisse, de 5 milliards de dollars en Thaïlande et de plus de 5 milliards de dollars dans les Émirats arabes unis. L'entreprise est en pleine forme et génère des milliards grâce à son activité cloud. L'Inde est un marché clé pour Amazon. Le géant américain y a déjà misé plus de 6,5 milliards de dollars.

Dans une déclaration officielle, Prasad Kalyanaraman, responsable des infrastructure chez Amazon Data Services, précise que « les plans d'AWS pour Hyderabad vont permettre de soutenir la transformation numérique de l'Inde et font partie de notre investissement à long terme dans le pays depuis l'ouverture de notre premier bureau en 2011. Nos clients disposeront désormais d'une infrastructure supplémentaire pour déployer des applications avec une plus grande résilience, une plus grande disponibilité et une latence encore plus faible ».

La direction d'AWS se dit fière d'investir dans l'avenir de l'Inde et s'engage à aider les organisations de tous les secteurs à accroître leur agilité et à stimuler l'innovation.