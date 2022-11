Le 22 novembre 2022, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, a annoncé le lancement du volet numérique du Conseil National de la Refondation (CNR) en France. Le numérique étant considéré comme un « enjeu démocratique » par le gouvernement français, ce dernier souhaite accompagner la population et les organismes pour accélérer la transition digitale.

Le Conseil National de la Refondation pour accompagner à la transition numérique

En septembre 2022, Emmanuel Macron a décidé de mettre en place le CNR, un organisme qui a pour but de rassembler plusieurs acteurs politiques ainsi qu'une multitude d'entités (syndicats, associations, etc.). Son but est de permettre de favoriser la discussion autour de neuf thématiques différentes : école, santé, futur du travail, service public logement, générations & vieillissement, climat & biodiversité, souveraineté économique, et enfin, le numérique.

Le CNR est donc une initiative qui privilégie la concertation et qui prend en compte les réponses des citoyens à des questionnaires auxquels ils sont invités à répondre via Internet. François Bayrou, Haut-Commissaire au Plan, est le secrétaire général de cet organisme qui fait suite au grand débat national qui avait été mis en place suite au mouvement de contestation des gilets jaunes.

Après le lancement des volets service public, santé, et climat & biodiversité, c'est au tour du volet numérique d'entrer en jeu. « Le CNR Numérique est une méthode qui permettra l’association directe de la société civile organisée et des Français. Son objectif est de construire ensemble des solutions concrètes pour protéger, accompagner et intégrer tous les Français dans la transition numérique en cours », précise Jean-Noël Barrot dans un communiqué.

Plusieurs feuilles de route attendues en 2023

Centré sur la manière dont le numérique transforme le quotidien des Français, le CNR Numérique va tenter d'identifier un certain nombre d'actions et de solutions à mettre en place pour accélérer la transformation numérique. Les divers échanges du CNR numérique se concentreront sur trois axes de travail : les défis en termes d'inclusion numérique, les enjeux d'apaisement de l'espace numérique et de lutte contre les violences en ligne, ainsi que la transition numérique dans le quotidien au travail.

Le 22 novembre, ce sont 120 participants issus sur monde politique, du monde du travail ou du monde économique et associatif qui ont pu discuter autour de ces trois sujets. « La France a de nombreux atouts à faire valoir dans le secteur du numérique, notre société doit aussi veiller à ne laisser aucun Français sur le bord du chemin de cette transition », ajoute Jean-Noël Barrot.

D'ici la fin du mois de janvier, une première feuille de route devrait être publiée. Celle-ci sera dédiée à l'inclusion et à l'accessibilité dans les territoires. Cette feuille de route est très attendue dans un contexte où le déploiement de la 5G se poursuit dans les zones franches et les zones rurales et où la fin du réseau cuivre oblige les autorités à transiter vers la fibre optique.

D'autres feuilles de route sont attendues au cours de l'été 2023. Elles se focaliseront notamment autour de la lutte contre les contenus illicites et/ou discriminatoires ou encore autour de la formation et de la politique publique en matière de données.