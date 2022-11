Depuis sa création il y a près de 5 ans, Vroomly propose aux internautes un comparatif des garagistes disponibles dans la région de son choix. Mais le site s’est depuis étoffé pour devenir un fournisseur de référence pour acheter ses pneus sur Internet.

Trouver le meilleur garagiste près de chez soi : la proposition de Vroomly

Vroomly est né à la suite d’un constat de son fondateur, Alexis Frerejean : les outils permettant d’avoir une comparaison fiable des garagistes sont rares et souvent incomplets. Son objectif est de créer un site facile d’accès et regroupant le prix des différentes prestations proposées par les garages présents sur l’ensemble du pays et désirant s’inscrire. Pour ce faire, la plateforme s’est appuyée sur une vaste base de données comprenant près de 22 millions d’interventions réalisées par plus de 700 garagistes. La proposition attire du monde, y compris des investisseurs, qui permettront à la jeune start-up de lever 2 millions d’euros pour son développement auprès du fonds d’investissement Via ID. Fort d’une croissance dynamique et régulière de sa fréquentation (10% chaque semaine début 2018), Vroomly décide d’étoffer son offre en proposant aujourd’hui l’achat de pneus en ligne à installer chez l’un des garages partenaires du site.

Dans la même catégorie L’Inde en passe de créer un cadre législatif pour la protection des données personnelles

La startup affirme répondre à plusieurs besoins rencontrés par les particuliers : faire gagner du temps en comparant instantanément les garagistes sur une base objective, réaliser des économies en trouvant le professionnel le moins cher, le tout sur un site facile à utiliser et exhaustif.

Une sélection rigoureuse

Le modèle économie de Vroomly repose sur un système de partenariats. Chaque professionnel doit payer des frais d’inscription afin de faire partie des prestataires enregistrés sur les résultats de recherche. Des frais relativement peu onéreux, mais soumis néanmoins à certaines conditions concernant la qualité des services effectués. Soucieux de la réputation des garages vers lesquels les clients sont redirigés, Vroomly impose un cahier des charges rigoureux et suit de manière régulière les retours exprimés par les clients. Politique salariale, provenance des pièces, temps d'accueil... tout est minutieusement vérifié dans l'objectif de proposer des prestataires fiables. La transparence est également de mise, tant sur les prix affichés que sur les services proposés. Pour Alexis Frerejean, il s’agit avant tout de rétablir une confiance qui s’est longtemps érodée entre clients et professionnels, à cause notamment d'une méconnaissance des pratiques. Une qualité de service qui ne décourage pas les garages de tout le pays, le site incluant chaque jour entre 3 et 7 nouveaux partenaires. Aujourd’hui, près de 3000 établissements sont consultables sur la recherche interne de Vroomly.

L’adaptation au marché automobile de demain

Vroomly, comme tous les acteurs de l’industrie automobile, est d’ores et déjà confronté aux nouveaux enjeux liés à l’utilisation de la voiture de demain. Une évolution qui n’effraie pas les créateurs de la startup, convaincus que les personnes continueront d’entretenir leur véhicule régulièrement, notamment les possesseurs de véhicules électriques. En ce qui concerne la démocratisation du leasing (location de voiture), Vroomly est là aussi prêt à adapter et varier son offre, comme elle l’a déjà fait auparavant, et a déjà réfléchi à des solutions à destinations des courtiers d’assurance. Dans tous les cas, Vroomly sait que la data sera au cœur des changements futurs.

En misant sur un service haut de gamme et une interface accessible à tous, Vroomly a su se constituer une base d’utilisateurs solide, qui ne cesse de croitre depuis maintenant plusieurs années. Une croissance que la plateforme a bien l’intention de poursuivre malgré les basculements dans les choix des consommateurs.