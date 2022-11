La transcription d’un fichier audio et le sous-titrage de vidéo ne sont jamais une partie de plaisir. Il s’agit d’une tâche chronophage et pénible qui fait, malgré tout, partie du quotidien des podcasteurs, journalistes et marketeurs. Il existe pourtant un bon nombre d’outils de transcription afin de gagner du temps. Les tarifs varient, tout comme les performances. Le logiciel français Happy Scribe figure parmi les plus rentables niveau rapport qualité-prix. Pour le Black Friday, la solution est même en promotion !

Une solution made in France

Happy Scribe est un des outils de transcription les plus populaires. Basé sur la reconnaissance vocale et l’intelligence artificielle, il est capable de retranscrire n’importe quel contenu audio ou vidéo. L’interview a été enregistrée dans une autre langue que la vôtre ? Ce n’est pas un problème, car la solution prend en charge plus de 120 langues et accents. Pas besoin de déchiffrer ce qui a été dit par votre interlocuteur, Happy Scribe s’en occupe en seulement quelques minutes.

Corriger les erreurs qui auraient pu se glisser dans la transcription est très simple grâce à la synchronisation directe entre l’audio et le texte. Il en est de même concernant le sous-titrage de vidéos. Les phrases sont calées en parfaite harmonie avec le contenu. Il s’agit d’un des gros avantages de ce logiciel.

Outre cela, Happy Scribe offre la possibilité de personnaliser les sous-titres. Couleur, police, style… À vous de décider. Le mieux reste de les faire concorder avec votre identité de marque pour une parfaite cohérence.

Du côté des transcriptions, l’outil détecte automatiquement le nom de personnes qui prennent part à la conversation. Cela permet d’y voir plus clair dans le dialogue. Le document est ensuite téléchargeable au format Word ou PDF.

Pour le Black Friday, Happy Scribe est au prix exceptionnel de 69 dollars au lieu de 324 dollars, soit 70 % de réduction. L’offre inclut deux heures de transcription par mois. Deux autres licences sont présentées, permettant de transcrire jusqu’à six heures d’audio ou de vidéo chaque mois. Alors, conquis ?

