« 6 personnes ont acheté cet article au cours de la dernière heure », « 12 personnes consultent actuellement cette page »… Nous avons tous déjà rencontré ces phrases en parcourant le web. Leur objectif ? Pousser les consommateurs à passer à l’achat en faisant jouer les émotions. On peut les décrire comme des preuves sociales (ou social proof), c’est-à-dire des processus psychologiques pour influencer le comportement de l’acheteur.

Sur le marché, il existe de nombreux outils permettant de mettre au point des notifications social proof afin d’augmenter son taux de conversion. WiserNotify est justement l’un d’entre eux. Pour le Black Friday, la solution est affichée à -87 % ! C’est le moment parfait pour découvrir cet outil qui permet de stimuler ses ventes et de renforcer sa crédibilité.

Gagner en crédibilité auprès de ses visiteurs

Avant tout, il faut installer le pixel WiserNotify. Pour ce faire, plusieurs alternatives sont proposées : installer un plugin natif et entrer le code API, copier et coller le code dans Google Tag Manager ou bien laisser les développeurs s’occuper de l’intégration. Le choix nous appartient.

Une fois cela fait, on découvre une dizaine de notifications social proof. Parmi celles-ci, des notifications pour indiquer le nombre d’individus qui consultent la page, pour avertir du nombre de personnes qui ont acheté le produit au cours des dernières 24h, des avis clients, des promotions…

Pour créer une notification, il convient de lui donner un nom et choisir le domaine sur lequel elle sera envoyée. On choisit alors un des soixante templates disponibles. Depuis l’éditeur de WiserNotify, tous les éléments peuvent être personnalisés : CTA, texte, animation… On obtient un aperçu du rendu au milieu de l’écran. On définit la durée de la notification et sa position.

Il faut ensuite choisir sur quelle page on souhaite voir apparaître la notification. L’audience doit aussi être indiquée (nouveaux visiteurs ou visiteurs déjà connus). Il ne reste plus qu’à sélectionner la source de données. Cela peut être un site web ou l’une des 150 intégrations proposées.

Les performances de chaque notification sont à suivre depuis un tableau de bord intuitif. Les actions peuvent être adaptées en fonction des résultats observés.

WiserNotify est un outil payant qui profite d’une remise alléchante pour le Black Friday. Pour 89 dollars au lieu de 660 dollars, la solution peut être utilisée jusqu’à 100 000 visiteurs par mois et offre cinq accès. On peut créer autant de sites web que nécessaire. Pour davantage de possibilités, deux autres licences sont affichées à prix cassé !

