Alors que TikTok n'avait jamais partagé ses résultats en France depuis son arrivée dans l'hexagone, ils ont été divulgués pour l'année 2021. Le réseau social chinois développé par ByteDance présente un chiffre d'affaires intéressant pour le marché français, mais ses bénéfices et son montant d'imposition sont limités par rapport à celui-ci.

TikTok affiche de bons résultats en France malgré un bénéfice limité

Selon les informations de l'informé, TikTok aurait réalisé un chiffre d’affaires de 29,6 millions d'euros en 2021. Ces revenus sont 11,5 fois plus importants que son chiffre d'affaires en France pour 2020 qui s'élevait à 2,5 millions d'euros. La France correspond à 3% du marché européen du réseau social qui y a réalisé un chiffre d'affaires de 990 millions d'euros contre 172 millions en 2020.

Pour ce qui est du bénéfice net, l'entreprise aurait accumulé 415 371 euros, un résultat plutôt limité compte tenu du chiffre d'affaires réalisé en 2021. En France, TikTok enregistre 19,5 millions d'utilisateurs chaque mois, et représente près de deux tiers du marché de la publicité sur les réseaux sociaux.

Toutefois, ByteDance, l'entreprise qui gère TikTok, afficherait des pertes à hauteur de 7 milliards de dollars. Celles-ci s'expliquent par les grandes dépenses réalisées par le groupe pour se développer, notamment au niveau de la publicité.

De très bons chiffres grâce au marché publicitaire

Que ce soit en France ou en Europe, ces augmentations de revenus s'expliquent par l'évolution de son offre destinée aux annonceurs et par l'augmentation du nombre d'employés de la firme sur tout le continent. Au niveau mondial, les revenus publicitaires de la firme s'élevaient à 4 milliards de dollars en 2021 et le groupe envisage d'atteindre les 10 milliards de dollars cette année. Toutefois, TikTok a abaissé ses prévisions qui étaient initialement de 12 milliards de dollars. IL a souhaité être plus réaliste compte tenu de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt partout dans le monde.

Le réseau social table sur l'augmentation exponentielle de son nombre d'utilisateurs dace à d'autres réseaux sociaux afin de développer ses revenus publicitaires. La firme tente également de se rapprocher du même niveau de monétisation que sur YouTube afin d'attirer de nouveaux créateurs, en particulier, ceux qui cartonnent sur le site de partage de vidéo de Google ou bien sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram.

Néanmoins, TikTok fait désormais face à quelques difficultés en Europe et aux États-Unis depuis qu'il est avéré que des employés notamment en Chine, ont accès aux données des utilisateurs européens. Cette information a clairement du mal à passer pour les autorités européennes qui font tout pour éviter que les données personnelles puissent arriver dans d'autres pays que ceux de l'UE. En septembre dernier, les États-Unis et TikTok avaient négocié un accord pour sécuriser au maximum les données des utilisateurs américains.