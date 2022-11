Stellantis a conclu un accord de rachat d'aiMotive, qui lui permettra d’aiguiser ses compétences en matière d’IA et de conduite autonome. La start-up hongroise deviendra alors une filiale du géant français et conservera sa structure initiale. Toutefois, un conseil d’administration établi par Stellantis épaulera László Kishonti, le fondateur d'aiMotive, muté en PDG.

De grandes ambitions

Stellantis multiplie les accords avec des partenaires performants dans l'objectif de se hisser en tête du classement des entreprises de technologies de mobilité durable. Fin mai, le constructeur français a fait appel à Samsung SDI pour créer une usine de production de batteries pour véhicules électriques basée aux États-Unis d’une valeur de 2,5 milliards de dollars.

AiMotive développe des solutions de conduite automatisée sur la base de logiciels et d’outils de gestion de données à faible coût. À travers cette acquisition, le fabricant de voitures électriques s’empare de l’aiDrive, un ensemble de logiciels embarqués, dédiés à la conduite autonome, l’aiData, un Data tooling dédié aux opérations d’IA, l’aiWare, une expertise et une propriété intellectuelle pour les micro-puces en silicium, et l’aiSim, un logiciel de simulation pour le développement de la conduite autonome.

« L’acquisition de la technologie d’intelligence artificielle et de conduite autonome de classe mondiale d’aiMotive est une contribution importante pour devenir une entreprise de technologie de mobilité durable. L’expertise de pointe et l’âme de startup d’aiMotive vont accélérer l’atteinte de nos objectifs pour Dare Forward 2030 » précise Yves Bonnefont, Chief Software Officer de Stellantis.

Lancement imminent de STLA AutoDrive

Stellantis veut accélérer le déploiement de sa plateforme de véhicules STLA AutoDrive en rachetant aiMotive. Prévue pour 2024, elle se déclinera en 4 niveaux : STLA Small, STLA Medium, STLA Large et STLA Frame.

Des détails concernant STLA AutoDrive ont été partagés lors du Software Day de décembre dernier. La stratégie logicielle dévoilée, à l’occasion, par Stellantis prévoit notamment 20 milliards de revenus annuels supplémentaires d’ici dix ans. Le constructeur de voitures électriques injectera également 30 milliards de dollars dans des activités d’électrification et de conception de logiciels.