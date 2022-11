Lors d’un entretien avec ses employés survenu ce lundi 21 novembre, Elon Musk a révélé sa vision de ce qu’il appelle le « Twitter 2.0 ». Plus précisément, le milliardaire a évoqué les messages privés, auxquels il veut notamment intégrer le chiffrement de bout en bout.

S’inspirer de Signal

Musk est arrivé à la tête de Twitter il y a près d’un mois. Depuis, les changements au sein du réseau social sont radicaux sur de nombreux points. En plus de licencier plusieurs dirigeants, il a également remercié environ la moitié du personnel, entraînant la démission de nombreux cadres évoluant dans des secteurs clés comme la modération. La semaine dernière, Musk a également posé un ultimatum aux employés restants, entraînant des centaines de départs supplémentaires.

Au niveau du réseau social en lui-même, le prix du système d’abonnement Twitter Blue a été revu à la hausse et coûte désormais 8 dollars par mois, bien que son déploiement ait dû être repoussé à cause de problèmes d'usurpation d’identité. D’importants changements en matière de modération de contenu ont aussi été apportés à Twitter, et Musk veut désormais s’attaquer à la messagerie privée de la plateforme.

Tout d’abord, il veut instaurer le chiffrement de bout en bout et pour cela, souhaite s’inspirer de l’application Signal. Il a même expliqué que le fondateur de la messagerie, Moxie Marlinspike, serait prêt à aider Twitter pour y parvenir. Musk assure toutefois qu’il ne faudra pas donner son numéro de téléphone afin de mettre en place le chiffrement, contrairement à Signal.

De nombreux problèmes de sécurité dans le passé

« Nous voulons permettre aux utilisateurs de pouvoir communiquer sans se préoccuper de leur vie privée, sans s'inquiéter d'une violation des données chez Twitter entraînant la diffusion de tous leurs DM (Ndlr : messages privés) sur le web, ou penser que quelqu'un chez Twitter pourrait espionner leurs DM. Cela ne va évidemment pas être cool et c'est déjà arrivé plusieurs fois auparavant », a déclaré Elon Musk. « Je ne devrais pas pouvoir regarder les messages privés de qui que ce soit même si quelqu'un m'a mis un pistolet sur la tempe », a-t-il continué.

Ici, il fait référence à plusieurs problèmes auxquels Twitter a dû faire face à cause du manque de sécurité. Comme le rappelle The Verge, Twitter a averti en 2018 qu'un nombre non divulgué de messages privés entre les entreprises et leurs clients était accessible depuis plus d'un an. Plus tôt cette année, le gouvernement américain a en outre accusé un ex-employé du réseau social d'avoir accédé de manière inappropriée à des données d'utilisateurs pour le compte de l'Arabie saoudite.

En plus du chiffrement de bout en bout, l’homme d’affaires veut également intégrer les appels vidéo et vocaux aux messages privés de Twitter, des fonctionnalités qui devraient permettre de grandement améliorer la messagerie de la plateforme.