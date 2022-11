Livi, offreur de soins et expert en santé numérique, devient officiellement la première référence sur Mon Espace Santé. Cet espace numérique lancé en début d’année 2022 par le gouvernement permet aux patients de gérer leurs données de santé.

Livi débarque sur Mon Espace Santé

Sur Mon Espace Santé, les patients français peuvent effectuer un ensemble de tâches quotidiennes en lien avec leurs problèmes médicaux : prise de rendez-vous, mesures quotidiennes du poids ou de la tension, suivi d’une maladie chronique, accès aux portails patients d’établissements de santé, etc. Cette plateforme regroupe « un ensemble de services permettant d’améliorer la prise en charge des patients, de faciliter l’accès aux soins et de fluidifier l’échange de données de santé ». Livi devient le premier service de téléconsultation à être référencé sur le catalogue d’applications certifiées par l’Etat.

Pour être référencées sur Mon Espace Santé, les plateformes doivent respecter plus de 150 critères d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique définis par les pouvoirs publics. Avec cet espace numérique, le gouvernement souhaite « proposer aux patients français des solutions sûres, qui protègent les données de leurs utilisateurs et qui opèrent dans le respect des standards de qualité les plus exigeants ». Avec son offre, Livi contribue à lutter contre les déserts médicaux et à désengorger les services des urgences. Le service de l'entreprise est désormais disponible sur Mon Espace Santé.

Dans son communiqué de presse, Livi précise que sans sa solution, « 22% des patients pris en charge déclarent qu’ils se seraient rendus aux urgences hospitalières et 16 % auraient renoncé à se faire soigner ». La plateforme compte 500 médecins salariés, tous inscrits à l’Ordre. Comme l'explique Quentin Pernez, DG de Livi, « le nouveau service public Mon Espace Santé permet à chacun de stocker et partager des documents et des données de santé en toute sécurité pour être mieux soigné ». Il précise que ce référencement récompense l'engagement de l'entreprise pour sa qualité médicale et la sécurité de ses services.

Depuis quelques années, Livi fait partie des acteurs de premier plan dans le domaine de la digitalisation des soins à travers l’Europe. Le groupe est présent dans plus de 30 pays. Avec la digitalisation du secteur, les autorités se rendent compte à quel point les données de santé sont précieuses. À ce sujet, le CEPD et l'EDPB ont tenté cet été de contrer une proposition de la Commission européenne, visant à établir un cadre juridique pour faciliter le partage des dossiers médicaux électroniques et d'autres données médicales, au-delà des frontières et des établissements de soins.