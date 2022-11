YouTube a dévoilé, le 10 novembre, une nouvelle fonctionnalité pour son service de live : les questions/réponses en direct. Elle devrait permettre aux créateurs de contenus de répondre aux interrogations de ses spectateurs plus simplement. Cette nouveauté marque clairement la volonté de Google de concurrencer les géants de ce milieu, Instagram, Twitch et TikTok.

Faciliter les échanges entre créateurs et spectateurs

Avec les questions/réponses en direct, YouTube cherche à rendre plus agréables et plus interactifs les lives proposés par les créateurs de contenus sur sa plateforme. Grâce à cette fonctionnalité, les spectateurs peuvent poser des questions aux streamers qui ont la possibilité d’en sélectionner une et de l’épingler.

« Les questions sont présentées par ordre chronologique, en commençant par celles envoyées en premier » explique YouTube dans son communiqué. La plateforme précise que « le nombre de questions est illimité. Toutefois, au bout de 200 questions, les plus anciennes de la liste n’apparaîtront plus ».

Seuls le créateur de la chaîne, ainsi que les personnes bénéficiant du rôle d’« Administrateur » ou d’« Éditeur », peuvent gérer la liste de questions.

La guerre des plateformes fait rage

La fonctionnalité questions/réponses en direct de YouTube vient rivaliser avec celle de TikTok sortie en mars 2021. Ce système, très populaire auprès des utilisateurs de la plateforme de partage de courtes vidéos, est lui-même inspiré d’Instagram et de son sticker « boîte à questions ».

Depuis quelque temps, YouTube cherche à s’imposer face à Twitch et TikTok. Afin d'y parvenir, elle étoffe son service de diffusion en direct et enrichit les Shorts, un format de vidéos courtes. Pour attirer davantage d'utilisateurs sur sa plateforme, l’entreprise californienne a lancé, en septembre dernier, la monétisation des Shorts.

Elle a également mis en place un fonds de 100 millions de dollars pour les créateurs de Shorts originaux pour YouTube. Les personnes éligibles peuvent gagner entre 100 et 10 000 dollars supplémentaires chaque mois. De son côté, TikTok a lui aussi augmenté la rémunération de ses créateurs de contenus à hauteur de 1 dollar les 1 000 vues pour les vidéos de plus d’une minute.

Les deux réseaux sociaux se font également concurrence avec des fonctionnalités de commerce en ligne. TikTok Shop a débarqué aux États-Unis le 14 novembre tandis que YouTube prévoit d’élargir les possibilités de monétisation des Shorts avec la mise en place d’achats intégrés. La guerre des plateformes est loin d’être finie.