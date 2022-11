Le secrétaire d’État britannique aux Affaires, à l’Énergie et la Stratégie Industrielle (BEIS), Grant Shapps, l’affirme « nous accueillons favorablement le commerce et les investissements étrangers », il a ajouté néanmoins « Mais là où nous identifions un risque pour la sécurité nationale, nous agirons de manière décisive ». Une déclaration publiée le 16 novembre, au moment de l’émission d’une ordonnance obligeant le propriétaire chinois d’une fabrique de semi-conducteurs galloise à la revendre, plus d’un an après son acquisition.

Today I've issued a Final Order under the NSI Act requiring Nexperia to sell at least 86% of Newport Wafer Fab. We welcome foreign trade & investment that supports growth and jobs. But where we identify a risk to national security we will act decisively. https://t.co/tkmYhu1MbD

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) November 16, 2022