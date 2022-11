Gérer ses rendez-vous peut être un cauchemar. Il y a ceux inscrits sur un calendrier, ceux notés sur un autre et ceux écrits à la volée sur un bout de papier. Sur le marché, il existe aujourd’hui un bon nombre de solutions qui permettent de centraliser et de gérer tous ses agendas, comme TidyCal. Le gros plus, c’est que l’outil est à -80 % pour le Black Friday !

Une alternative à Calendly

TidyCal est une solution de prise de rendez-vous facile à configurer. Dans un premier temps, il faut créer un meeting type que pourront booker nos interlocuteurs. On peut tout simplement l’appeler “Rendez-vous de 30 minutes”. L’outil génère automatiquement l’URL à partager. À noter qu’on peut configurer autant de types de rendez-vous que souhaité.

On peut évidemment ajouter une description, par exemple avec les éléments à préparer en amont de la rencontre. Ensuite, il suffit d’indiquer le nombre de personnes autorisées par créneau, la durée du rendez-vous et nos jours de disponibilité. Des options de paiement sont par ailleurs proposées grâce aux intégrations à Stripe et PayPal.

Une fois tous les détails peaufinés, ça y est, notre page est créée. Cette dernière peut être entièrement personnalisée aux couleurs de notre entreprise, ce qui est un véritable avantage. Le calendrier peut ensuite être intégré sous forme de widget à notre site.

Pour s’assurer de ne manquer aucun meeting, il est préférable de synchroniser TidyCal avec ses calendriers Google, Microsoft et Apple. Tous les rendez-vous s’affichent alors sur la plateforme, ce qui facilite grandement la gestion. Les intégrations à Zoom et Google Meet s’avèrent également très pratiques, car TidyCal créé et envoie automatiquement les liens de réunions.

Enfin, l’interface permet d’indiquer en quelques clics ses plages horaires disponibles et de définir des laps de temps entre chaque rencontre afin de prendre des pauses.

L’outil vous fait de l’œil ? Ça tombe bien, parce qu'il est en promotion pour le Black Friday ! Il est en ce moment disponible au prix de 29 dollars au lieu de 144 dollars. Attention, il s’agit d’une offre limitée !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.