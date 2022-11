Malgré l’importance des réseaux sociaux dans le monde du digital, l’e-mail reste un canal marketing fort à ne pas négliger. Il existe aujourd’hui une pléthore d’outils permettant de tirer le meilleur parti de l’emailing, parmi lesquels Acumbamail. Pour le Black Friday, la plateforme complète d’e-mail marketing et de création de landing page est affichée à -90 % !

Créer des campagnes d’emailing sans difficulté

L’objectif d’Acumbamail est de permettre à tout professionnel de créer facilement des campagnes d’emailing. Cela requiert de suivre quelques étapes. La première, c’est d’indiquer quel type de campagnes on souhaite lancer : newsletter, A/B testing, réponse automatique ou encore flux RSS.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

L’outil propose alors des templates pour gagner du temps. Toutefois, il est aussi possible de créer son design de zéro. Acumbamail présente plusieurs options intéressantes, comme l’ajout de titres, de boutons, de comptes à rebours ou encore de GIFs. Pour trouver les images parfaites, il est judicieux d’utiliser la bibliothèque photo mise à disposition. Autant dire que l’éditeur dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer une campagne attrayante.

Vient alors le moment de paramétrer la campagne. Des options pratiques sont proposées, comme l’envoi de l’e-mail au moment où l’abonné est le plus réactif. On peut choisir de les activer, ou non.

Comme tout bon outil d’emailing, Acumbamail permet de créer facilement des segments et des listes. Ces dernières peuvent être nettoyées automatiquement. Il s’agit d’une étape importante pour s’assurer que les campagnes envoyées soient hautement optimisées.

Une fois la campagne d’emailing lancée, il faut suivre ses performances. La plateforme fournit des rapports visuels détaillés avec toutes les métriques nécessaires.

Acumbamail dispose aussi d’un éditeur permettant de créer des landing pages. Tout se fait en drag and drop, ce qui permet de gagner un temps considérable dans le processus de création.

Grosse promotion pour le Black Friday

Il va sans dire que cette plateforme a tout l’attirail nécessaire pour créer rapidement des campagnes d’emailing performantes. Vous souhaitez essayer toutes les fonctionnalités proposées ? En ce moment, il est possible de le faire à moindre coût ! Pour le Black Friday, l’outil est affiché au prix de 79 dollars au lieu de 839 dollars, soit 90 % de réduction.

Avec cette offre, il est possible d’envoyer jusqu’à 20 000 e-mails par mois et de prévisualiser jusqu’à 10 campagnes par mois. Pour des besoins plus importants, deux autres licences sont disponibles. Elles sont, elles aussi, en promotion pour une courte durée !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.