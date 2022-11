Pour trouver et découvrir une nouvelle application, les utilisateurs ont pour réflexe d’utiliser la navigation des stores. Ainsi, être au sommet des résultats de recherche dans l’App Store et le Play Store est vital pour la réussite d’une app. Pour y arriver, il est primordial de travailler son App Store Optimization (ASO).

Avec cette stratégie de référencement, le but est de maximiser la visibilité d’une application mobile et de mieux la classer dans les résultats de recherche.

Dans son dernier livre blanc, Ad4Screen, l’agence Media et Marketing 100% Cross Device, vous dévoile comment optimiser votre ASO avec un focus sur les opportunités sous-exploitées offertes par les stores. L’objectif est d’accroître votre reach et votre taux de conversion.

Les bonnes pratiques à adopter pour optimiser son ASO

L’ASO est une stratégie qui permet d’atteindre de multiples objectifs, à commencer par l’augmentation du reach. Pour rappel, cela correspond à la visibilité et au trafic sur la page de votre application.

Plusieurs éléments doivent être travaillés, dont la description. Cette dernière n’est pas indexée pour le référencement iOS, mais pour le Play Store. Elle est limitée à 4 000 caractères, de quoi bien décrire son application tout en étant concis.

Le titre et le sous-titre figurent également sur la liste des optimisations à réaliser. Plusieurs critères rédactionnels sont à prendre en compte, ce sur quoi revient Ad4Screen dans son livre blanc.

Outre le reach, l’ASO permet aussi de booster le taux de conversion de son application, à condition d’optimiser ses contenus visuels. Ce sont ces derniers qui font la différence : 50% des utilisateurs téléchargent une application en se basant sur la première impression visuelle. De ce fait, les captures d’écran doivent être accrocheuses et attrayantes. Il est possible d’en utiliser jusqu’à dix chez Apple et huit chez Google.

La vidéo app preview doit aussi susciter une attention particulière, car les utilisateurs qui interagissent avec celle-ci sont deux fois plus susceptibles de télécharger l’application. L’ensemble des bonnes pratiques à adopter pour les optimiser sont offertes dans le livre blanc d’Ad4Screen.

Tirer le meilleur parti des fonctionnalités des stores pour améliorer le référencement de son app

L’App Store et le Google Play Store ne cessent d’évoluer et de proposer de nouvelles fonctionnalités, synonymes de nouvelles opportunités pour les entreprises. Parmi elles, de nombreuses possibilités d’A/B tests, sur la partie organique, mais également sur les campagnes d’acquisition, sont souvent sous-exploitées.

Sur l’App Store, jusqu’à 35 pages produits personnalisées peuvent être créées. Chacune a une URL unique, ce qui permet d’optimiser la page en fonction de l’user et du web referrer.

Pour les utilisateurs, cela assure une meilleure expérience entre le clic sur la publicité et la landing page finale. Pour les marques, cela rend possible la création de différentes pages produits en fonction des audiences et objectifs. Le taux de conversion des campagnes paid se voit ainsi amélioré.

De son côté, Google propose une fonctionnalité permettant de réaliser des A/B tests de Custom Store Listing (CSL) sur les utilisateurs arrivant dans le store. Cela peut être fait en fonction de leur localisation ou pour essayer différentes variantes graphiques. Pour que ces essais soient fructueux, il faut adopter quelques bonnes pratiques. Par exemple, il est recommandé de ne tester qu’un seul élément à la fois. Les expérimentations doivent être faites pendant au moins sept jours pour tenir compte des tendances de trafic en semaine et le week-end.

Il ne s’agit que quelques-unes des opportunités offertes par les magasins d’applications. Dans son livre blanc, Ad4Screen revient sur chacune d’entre elle avec des exemples et vous partage des recommandations pour en tirer le meilleur parti. À l’issue de la lecture, vous aurez toutes les clés en main pour bien optimiser votre ASO et booster la visibilité de votre app.