Le mois de novembre touche à sa fin et 2023 n’est déjà plus très loin. Afin d’être hautement performant et compétitif au cours des prochains mois, il faut créer et peaufiner ses futures stratégies digitales. Pour cela, les webinars sont d’excellentes ressources. Cette semaine, nous vous en proposons six à visionner. Ils viendront nourrir votre réflexion et vous donner des pistes pour mettre au point votre plan d’action.

Un webinar pour créer des campagnes Facebook Ads qui génèrent des leads

Qui ? Kamp’n

Quand ? Le 22/11/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Kamp’n vous expliquera comment utiliser la plateforme de Meta pour booster votre génération de leads.

Un événement en ligne pour propulser sa communication interne dans le futur

Qui ? Jamespot

Quand ? Le 24/11/2022

À quelle heure ? À 10h30

Sujet : Jamespot décryptera les nouveaux usages et les outils innovants qui permettront d’améliorer votre communication interne.

Un wébinaire pour booster la notoriété de son école ou organisme de formation

Qui ? Seeqle

Quand ? Le 27/11/2022

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Seeqle vous invite à découvrir les avantages du programmatique pour développer la notoriété de votre marque et de vos programmes.

Une webconférence pour réinventer sa communication interne grâce au métavers B2B

Qui ? Jamespot

Quand ? Le 24/11/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Jamespot et ses invités échangeront autour du métavers et expliqueront comment il peut aider à donner une nouvelle dimension à votre communication interne.

Un webinar pour développer plus rapidement son réseau automobile en 2023

Qui ? Digitaleo

Quand ? Le 24/11/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Durant trente minutes, Digitaleo passera en revue les leviers du marketing local à essayer pour que votre réseau automobile atteigne deux objectifs : générer plus de trafic et gagner des parts de marché.

Un atelier pour bien réussir le déploiement de son outil collaboratif

Qui ? Jamespot

Quand ? Le 24/11/2022

À quelle heure ? 14h15

Sujet : Les experts de Jamespot vous donnent rendez-vous pour un atelier au cours duquel ils vous expliqueront comment créer votre cahier des charges. Ce dernier est essentiel pour réussir le déploiement de votre outil collaboratif dans votre organisation.

