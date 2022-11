Ces dernières années, les entreprises ont fortement accéléré leur digitalisation. Les directions commerciales et marketing ont adopté plusieurs outils, dont le CRM. Il est aujourd’hui indispensable à une bonne gestion de la relation client. Selon une récente étude menée par Gartner, Le marché du CRM devrait atteindre 80 milliards de dollars en 2025, contre 50 milliards en 2018. Bien qu’il soit utile, l’usage de cet outil au quotidien peut être difficile. Il faut constamment enrichir sa base de données, actualiser les informations, trouver des contacts B2B qualifiés… Le mardi 6 décembre à 11h, Ellisphere et Sparklane vous donnent rendez-vous lors d’un webinar pour vous présenter leur nouvelle application embarquée, qui permet de faire face à toutes ces problématiques.

Garantir la fiabilité des données de son CRM

Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises B2B utilisent un CRM pour centraliser les informations sur leurs clients et prospects et rationaliser leurs processus. Toutefois, cela s’avère difficile à faire sans données fiables et actualisées. Selon une étude réalisée par Gartner en 2021, les professionnels affirment que 23 % de la data renseignée dans le CRM est de bonne qualité.

Dans la même catégorie Le marché publicitaire croît (encore) au cours de l’année 2022

Il est alors complexe de communiquer correctement avec ses clients et de développer une relation forte et durable avec ceux-ci. Cela a alors un effet boule de neige : les données n’étant pas à jour dans le CRM, les commerciaux passent du temps à chercher des informations pertinentes sur leurs prospects sur le web. Cela impacte grandement leur efficacité : selon une étude de McKinsey, les commerciaux passent chaque jour 50% de leur temps sur des tâches qui ne sont pas liées directement à la vente. In fine, il devient difficile de générer des leads qualifiés.

Il s’agit de problématiques que rencontrent de nombreuses sociétés B2B. Durant ce webinar, Nicolas Vacheret, Consultant data Marketing chez Ellisphere et Mathieu Delion, Head of Solutions chez Sparklane, reviendront sur chacune d’entre elles. Les deux spécialistes vous dévoileront comment y remédier grâce à une application CRM innovante : ES Connect.

Révolutionner la gestion de vos données et votre prospection

En 2022, Ellisphere et Sparklane ont mis au point ES Connect, une application de gestion de data et de lead generation B2B pour les utilisateurs de l'environnement CRM Microsoft Dynamics 365. Elle permet de répondre à plusieurs des enjeux auxquels doivent faire face les organisations B2B.

Parmi eux, le contrôle et la gestion des data, et notamment le cleaning et la sécurisation de celles-ci. L’application permet également de répondre à la problématique de la connaissance client, car elle alimente automatiquement les données entreprises, telles que les informations de contact et les renseignements financiers. Pour le travail de prospection, ES Connect donne des préconisations de leads grâce à une intelligence artificielle.

Il ne s’agit que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de l’application mise au point par Ellisphere et Sparklane. Le mardi 6 décembre, Nicolas Vacheret et Mathieu Delion reviendront en détail sur le fonctionnement de cette application CRM innovante et de ses avantages.

En participant à ce webinar exclusif, vous découvrirez :

Comment garantir la fiabilité des données de son CRM et en réduire l'obsolescence ;

Comment bénéficier d'une vision complète de ses comptes et prospects et remédier au manque d'informations souvent

décrit par les commerciaux ;

Comment disposer de prospects ultra-qualifiés grâce à l'intelligence artificielle ;

Comment activer les données pour une prise de contact directe depuis le CRM.

Le webinar d’Ellisphere et de Sparklane s’avère indispensable à toutes les entreprises qui souhaitent optimiser la gestion de leurs données B2B et booster leur prospection. Les deux intervenants vous expliqueront comment l’application ES Connect peut vous aider à atteindre ces objectifs. Pour ne rien manquer de leurs conseils, n’oubliez pas de vous inscrire.