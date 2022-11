Si Lidl ne compte pas se lancer dans la fabrication de véhicules électriques (pour le moment), l'enseigne compte bien les aider à se charger. Le groupe va installer des stations de recharge sur ses parkings.

Joli coup pour Lidl

Le fait de trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques sur des parkings de supermarché n'est pas nouveau. Cependant, chez Lidl il s'agite grandes stations uniquement dédiées à la recharge. La toute première station de ce genre sera inaugurée ce matin, lundi 21 novembre, à Villefranche-sur-Saone, au nord de Lyon. Selon le groupe, d'autres devraient rapidement suivre : « entre les 5 et 9 décembre, trois autres e-stations seront inaugurées par Lidl.

Celles-ci se trouveront à les Pennes-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône, à Landivisiau, dans le Finistère et à Tourcoing, dans le Nord. Une station type, avec 13 places de stationnement, que Lidl compte bien déployer partout en France. Compte tenu du développement des infrastructures dans certaines villes, cela ne devrait pas faire de mal. Alors que les ventes des voitures électriques dépassent désormais celles du diesel, ces stations vont devenir un véritable argument commercial pour les enseignes de distribution.

Chez Lidl, il y aura des bornes de charges rapides ou ultra-rapides. Des emplacements de 22, 180 et même 360 kW. C’est actuellement le maximum que l’on sait faire et Lidl est l’un des rares à monter aussi haut, même si aucune voiture électrique actuellement sur le marché ne peut atteindre cette valeur. Le lancement de telles stations prouve que Lidl a parfaitement compris les besoins actuels et qu’elle anticipe ceux à venir. En effet, le Parlement européen a récemment voté l’interdiction de vendre des voitures thermiques d'ici 2035.

Les stations seront ouvertes à tous, 7 jours sur 7. Avec ce nouveau réseau, Lidl cherche à capter une nouvelle clientèle, mais aussi à attirer les conducteurs de véhicules électriques de passage. En effet, il semble que Lidl ait choisi les emplacements de ces stations de recharge avec beaucoup de minutie. À Villefranche-sur-Saone, le magasin se trouve juste à côté d’une sortie de l’A6.

Côté prix, Lidl frappe fort avec un coût à 40 centimes d'euros le kWh sur les bornes 180 et 360 kW. Avec une telle offre, Lidl est certainement le moins cher du marché. Ses concurrents sont tous placés autour de 70 centimes d'euros du kWh.